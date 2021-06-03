撰文：奶茶妹
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《開罐》獲「細思極恐」系列作者「畫手歌者」授權，為大家轉載她的作品，今次是第80至第85集。
網上畫家「畫手歌者」在微博上連載「細思極恐」系列，引爆網民推理之魂，不少作品的靈感是來自國內社會事件、反映人性黑暗面，連中國版Ｎ號房都有涉獵。網民可以享受到推理的樂趣之外，亦可以更關心我們身處的世界。今天為大家帶來第80至第85集的作品，官方提示或者答案，會在最後附上。
這個故事，是作者畫手歌者的經歷。
81 《釘子戶》
82 《七夕禮物》
83 《癩痢鬼的一生》
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84 《配婚》
85 《外婆的中秋節》
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🥶🥶🥶「細思極恐」系列：🥶🥶🥶
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同場加映：埼玉愛犬家殺人案幸存者親述經歷 殺人狂魔親切舉動令他險死當場
「埼玉愛犬家連續殺人事件」，公眾大多只知道當中4宗殺人案過程，不過最近有位和尚上節目《じっくり聞いタロウ～スター近況(秘)報告～》分享，原來20多年前當年他曾偶遇案中兇手，對方還親切地招待他，事後竟發現兇手一個看似友善的舉動原來暗藏超心寒陰謀。
1993年日本東京近郊琦玉縣，一對用黑心手法經營寵物店的夫婦因為生意糾紛而連續殺害4人。此案之所以轟動全國，因為兇手用極度殘忍的手法將受害人分屍，更著重「讓受害者變成透明」即是完成消除他們存在於世的痕跡，因此公眾都認為他是變態。
👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片的詳細案發過程👇🏻👇🏻👇🏻
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