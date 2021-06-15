撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-15 18:38

ViuTV綜藝節目《調教你MIRROR》6月14日播出第六集，梁祖堯（阿祖）安排Anson Kong（江𤒹生，AK）、Alton（王智德）和Frankie（陳瑞輝）到麵包店做一日店員，又請到麥子樂客串做惡搞顧客看三人點應變，並希望透過麥子樂分享入行辛酸史鼓勵MIRROR。

《調教你MIRROR》截圖

14日晚上播出的《調教你MIRROR》中，花姐在入營前向曾梁祖堯表示，覺得MIRROR其實很幸福，出道亦太過順利，沒有經歷過同期新人的艱辛，有成員會因出道至今仍未有個人演出機會而不快，而成員當中Frankie更被指太被動。於是梁祖堯（阿祖）安排Anson Kong（江𤒹生，AK）、Alton（王智德）和Frankie（陳瑞輝）到麵包店做一日店員，期間更請來麥子樂客串顧客上演「找錯錢」戲碼，測試三人反應。

《調教你MIRROR》截圖

雖然麥子樂入行20年，與胡定欣、黎諾懿是同期TVB藝員訓練班出身，曾參演多套劇集和電影，被封為TVB「御用細佬」，但節目上MIRROR 12子中AK、Edan、Jeremy及姜濤都表示不認識麥子樂。麥子樂表示不介意，並向12子分享入行辛酸史，勉勵MIRROR投入及享受工作過程，與其他演員計較待遇或鏡頭的話，只會令工作過程變得辛苦。其實香港不乏努力的演員，儘管只是出演配角，大家或許叫不出他們的名字，但他們的落力演出值得被記住姓名。

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作為二十多年的電視觀眾，有些角色你一睇就知佢肯定唔係好人；有的甚至演反派角色入血到就算他在劇中是正派人物，你總會覺得他「有陰謀」、「遲早變奸」，甚至隱若地覺得他會是「Final Boss」，「完美奸人」鄭子誠就是個例子。除了主角以外，以下10位「熟口熟面」的最強綠葉，一出場知佢咩料！

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43歲前無綫小生陳鍵鋒息影後低調轉行做潛水教練，近日被指一對一教潛水學員遇溺送院後不治，面對傳媒追訪陳鍵鋒未有回應。除了大家銀幕前的形象，不少藝人都有第二職業，其中有些讓人意想不到。

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還有個MIRROR成員都有副業，究竟是誰？點擊看全文：陳鍵鋒教潛水、梁諾妍是教練、MIRROR都有副業？10位明星第二職業