撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-11 17:22

《香港小姐2021》進行首輪面試，多位參選佳麗首次亮相。網民對今屆候選佳麗評價不一，更有網民指首輪面試其實差不多能為最終選美結果定勝負。回顧當初9位港姐出身的女星，有幾位參選前後外型差超大？

正當網民熱烈討論《香港小姐2021》參選佳麗的首輪面試造型之際，有網民翻出幾位港姐出身的藝人首輪面試與參選後的對比照，直指面試的形象與參選後已有很大分別。以下9位港姐藝人初選時與現在的外型，誰有最大變化？

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娛樂圈也有不少女星都是賺錢買花戴，星爸更是業界顯赫的精英。《開罐》搜羅了9個甚有家底的香港女星，爸爸是物流大亨、舖王、上市公司董事，甚至是法律界猛人，人靚又有個富爸爸，絶對是贏在起跑線！



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陳鍵鋒早前自爆有腦血管遺傳病而中斷演藝工作，息影後低調轉行做潛水教練。本月6日，一名中年男子與教練在西貢一對一學潛水，據悉當時負責的教練先行上岸，但遲遲未有學員現身，其後學員疑因遇溺失去意識，期間女途人發現後報警，學員昏迷送院後不治，有傳該潛水教練為陳鍵鋒，面對傳媒追訪陳鍵鋒未有回應。除了大家銀幕前的形象，不少藝人都有第二職業，其中有些更讓人意想不到。

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回到未追日星/韓星前！近日，有網民考古分享90年代香港女星神顏照，又指「絲毫唔輸日韓，衣品同妝容髮型氣質而家感覺都唔過時」。不少網民在帖文下紛紛貼圖Po出兒時港產女神，驚歎那些年的女星都無經P圖或微整形，是真正的女神。

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