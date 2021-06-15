撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-15 18:01

日本前輩級59歲聲優山寺宏一於昨晚（6月14日）宣布與小他31年的混血美女歌手兼電台DJ岡田ロビン翔子閃婚，聲優界後輩們都有發文祝賀，但很多網民都不看好這段「父女戀」，除了年齡差距太大，亦與男方曾經兩度離婚有關，甚至認為山寺宏一是「老牛吃嫩草」。其實日本娛樂圈有多對老嫩配夫妻，雖然出生於不同世代，卻過著沒有代溝的甜蜜婚後生活，上野樹里、福山雅治和上戸彩等都和另一半有10年以上的年齡差距，其中有位比妻子的母親還要年長！

出道36年的聲優界大前輩山寺宏一，代表作有《EVA》的加持良治、《亂馬1/2》的響良牙和遊戲《人中之龍》系列的秋山駿。他曾經歷過兩段婚姻，兩位前妻分別是聲優金井美香和田中理惠，最後離婚收場，最近（6月14日）他突然宣布與28歲的混血美女歌手兼電台DJ岡田ロビン翔子結婚，兩人的年齡差距31年，不論是年紀還是外表都像是父女，所以剛傳出好消息就被網民嘲是「老牛吃嫩草」，這段婚姻一開始就不被看好。不過，其實年齡差距從不是愛情的障礙，日本娛樂圈有不少婚後多年依然甜蜜的老嫩配夫妻，《Opener開罐》介紹其中10對，當中甚至有「爺孫戀」！

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同場加映：曾有網民開玩笑說，香港人的平均壽命之所以會這麼長，是因為「仲有層樓未供完」。其實每個人都想有一個安樂窩，不過因為樓價太高而未能實現願望的人佔大多數，亦有些人為供樓每天拼命工作。



日本就有一對約60歲的中年夫婦，表面看似是住在價值8210萬日圓高層豪宅的「隱形富豪」，但其實是每天捱杯麵、做保安兼職補貼家用的窮苦上班族，兩人為了住在上流住宅區，寧願過超拮据的生活慳錢供樓，也不願搬去租金較便宜的地方。節目組本來以為他們是一對崇尚虛榮的男女，誰知訪問後卻發現千萬豪宅裏有個讓人心酸的故事......

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同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

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