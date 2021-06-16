撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-16 17:54

港股時代天使（6699）首日掛牌升1.3倍，不過你知道這公司是做甚麼的嗎？有網民表示，只看其名還以為是整容隆胸廣告。其實在中港兩地，不時會出現古怪名字的上市公司，有的名字更跟業務相反，令網民黑人問號。

時代天使每手200股，帳面利潤達45,600元，成為網民討論熱點，就算沒有炒股，都聽過它的大名。不過不是個個網民都知道，時代天使到底是怎麼一回事。除了時代天使，也有「七匹狼」、「三棵樹」，你知道這些公司是做甚麼？答案應該會令你O晒咀。

睇完宣傳照都未必知時代天使的業務。

👇👇👇按圖看13個睇完名都唔知做乜的上市公司👇👇👇

+ 22 + 22 + 22

「你送去邊？」「港原味」。跟「講完未」同音的食店，令保安員誤以為送貨員串串貢，差點釀起爭執，錄音在網上瘋傳，抵死的食字店名笑翻一眾網民。IG專頁「on9eatword」更專門搜集香港地的食字gag，絕大部份是廣東話，只有地道香港人才看得明！

👇👇👇按圖看香港本土食字招牌👇👇👇

+ 30 + 30 + 30

「我直入元朗」、「落街冇錢買麵包」下一句是甚麼？不少90後都一定經歷過唱改歌的時光，過去不少改歌都只可以口耳相傳，更衍生出不同版本，以下這些改歌，你又記得幾多？

👇👇👇按圖看９首改編歌👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

同場加映：2021上半年18個新潮語 ERROR貢獻大量 知我咩料、死亡行星

2021年過了一半，大家有沒有多了幾句口頭禪？「咁大件事冇人講？」「知我咩料啦」「死亡行星」等等都是今年才冒起的潮語，在香港可謂無人不識，有時聽到更會會心一笑，不過有一個本土潮語卻不知為何，竟然傳到了台灣，更被台灣網民誤會，意外引起一場港台交流，這18個新潮語，你一定認識！

👇👇👇按圖看18個新潮語👇👇👇

立即CLICK入內文睇足本版：2021上半年18個新潮語 ERROR貢獻大量 知我咩料、死亡行星

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈