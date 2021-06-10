撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-11 16:34

MIRROR開完演唱會後人氣繼續強勁，先有ViuTV節目《調教你MIRROR》播出，後有於日前（9日）新推出的單曲《BOSS》，嶄新曲風加上搞鬼MV故事內容獲得不少好評，推出不足一天已獲近30萬瀏覽量！ 隨着爆紅，他們先前推出的歌曲亦更為人所知，隨時不是粉絲亦聽過一句「So I say I love you……」！近日就有鏡粉提出MIRROR推出過的歌曲隨時能取代不少經典歌的地位，一起來看看以下7首候選挑戰歌曲！

新歌MV《BOSS》昨日(9日)推出後獲得各界好評，不少網民均大讚今次新歌曲風相當新鮮，更有幾分KPOP始祖男團Super Junior歌曲的感覺。MV於迪士尼樂園拍攝，歡樂氣氛正好應對是次曲風，除了畫面好看，有網民指熟悉的地方亦讓MV看起來更有感染感！

加上是次MV具故事性，讓12子分別飾演舞台中的各種人物，例如Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）是服裝造型師，而姜濤和Jeremy（李駿傑）則是化妝師，位位成員都有發揮空間兼有「大頭Shot」，粉絲們都相當開心，表示「so far係mirror MV裡面我最鍾意嘅！」

大家又喜歡今次新歌《BOSS》的MV嗎？（YouTube截圖）

除了新歌《BOSS》為樂壇帶來新景象外，MIRROR不少歌曲都相當高質，有鏡粉因此提出MIRROR推出過的歌曲隨時能取代不少經典歌的地位。例如球賽主題曲，過往或許大家都會想起李克勤「若善用潛力 一分一刻一招一式一揮一擊 一百倍威力」的《Victory》，而提起畢業歌，則會想起由梁詠琪唱的《Today》。不過回過神來，這兩首經典歌其實已推出近20年！來到2021年，「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀」的MIRROR又有甚麼作品有望取代經典？

👇👇👇點圖睇鏡粉網民們會點揀！👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

👇👇👇點圖睇更多新歌《BOSS》MV花絮👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

👇👇👇點圖睇17個明星姓名諧音食字👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

同場加映：MIRROR／ERROR全16位成員認人大挑戰

ViuTV的兩大男團MIRROR及ERROR最近人氣極盛！兩團均有不少支持者，在劇集、綜藝及廣告中都不難看到他們。但兩隊成員共16人，你又認識他們多少？如果只剩下五官，你又認得出他們嗎？

👇👇👇點圖睇7對餅印明星子女👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

點擊全文睇你有冇估得中！：MIRROR／ERROR全16位成員認人大挑戰！193、姜濤放大五官都認到？