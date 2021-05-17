撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-17 18:34

近日TVB藝人陳豪和王浩信亮相內地真人騷《我是女演員》做導師，節目中陳豪與一眾女學員就其昔日與佘詩曼合演劇集《公主嫁到》的部分情節進行對戲，其後陳豪選出一位出色的女學員並作評價。雖然陳豪對戲時零對白、評價亦簡而精，但都看得出他的普通話相當生疏。 不過普通話實力很普通的又豈止陳豪一個？不少香港藝人其實都有濃濃的「港式普通話」（港普）口音，聽起來令人哭笑不得！即睇以下8位藝人的港普實力實錄，一起探索「煲冬瓜」的魅力！

陳豪普通話實力相當普通其實並未新鮮事，早於數年前與黃德斌拿叱吒獎後的普通話訪問中，不時以港式普通話、或直接以廣東話表達部分詞語，例如「我真的覺得非常感謝，每一個天中（聽眾）支持這一首歌」、「我跟你說這首歌其實都兒精（已經）是一斷衣子（一段日子）喇」、「胡（五）、五光十色真的屎（是）非常好」，令在旁黃德斌不時忍笑。近日上內地節目時，雖然講得不多，但已明顯有進步。

陳豪近日亮相內地真人騷《我是女演員》做導師！（影片截圖）

陳豪之外，以下8位藝人的「港式普通話」（港普）亦相當惹人注目！記者整合了8位過往說港普的經典語錄，並譯成「空耳」（諧音），大家不妨一起挑戰一下！

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「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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同場加映：7對餅印明星子女

影帝張家輝和關詠荷於2003年結婚後誕下女兒張童，多年來一直鮮有曝光。不過近日有內地網民於抖音上載一條於2018年拍攝的短片，只見短片中張童不時依偎在爸爸身旁，看來感情不俗，而更讓人注目的則是其樣貌似足張家輝和關詠荷，尤如二人的混合體！



娛樂圈中其實都有許多「基因強大」的例子，不少星二代的模樣跟爸媽可謂如出一轍，名乎其實「出街失散都搵得返」！

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