撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-03 19:18

常言道娛樂圈人流複雜，不過圈內的各個好友黨派、閨蜜團的好感情卻證明圈內還是有真友情！隨便一數都到數出幾個圈內著名的「小圈子」，例如德高望重、雲集前輩級藝人如汪明荃和鄭裕玲的「至八會」，以及由鍾嘉欣、岑麗香等人組成的「處女黨」等。

齊集多位前輩級阿姐的至八會，據知資深傳媒人查小欣亦曾是一員，不過後期則被踢出會，傳聞是由於她於電台大爆會內情況，違反了會內規定。近日會內成員、人稱大姐明的林建明接受訪問時則大爆查小欣其實並非首個被踢的成員，又提到「有女人就是非多」，被踢並非只源自一個原因。

至八會雲集多位前輩級藝人如汪明荃和鄭裕玲。（網上圖片）

至八會以外，圈內還有不少好友黨，大多感情都相當好。不過當中有些亦曾傳出不和、甚至是瓦解的傳聞！👇👇👇點圖睇娛樂圈好友黨大搜查！👇👇👇

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「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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同場加映：7對餅印明星子女

影帝張家輝和關詠荷於2003年結婚後誕下女兒張童，多年來一直鮮有曝光。不過近日有內地網民於抖音上載一條於2018年拍攝的短片，只見短片中張童不時依偎在爸爸身旁，看來感情不俗，而更讓人注目的則是其樣貌似足張家輝和關詠荷，尤如二人的混合體！



娛樂圈中其實都有許多「基因強大」的例子，不少星二代的模樣跟爸媽可謂如出一轍，名乎其實「出街失散都搵得返」！

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