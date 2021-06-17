撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-17 17:34

上交易平台Carousell不時都會出現古靈精怪的貨物，有趣的是，今次官方公佈了四個平台用戶提供的「新奇服務」，可以說是得官方認證的「奇人」。

近日BTS跟麥當勞的聯乘餐，攻佔網上交易平台Carousell，不少惡搞成份居多，但亦有不少神人用戶，對袋子、盒子加工，製成飾物。Carousell官方近日新公佈一系列數據，當中包四類你想都想不到的「新奇服務」。

Carousell上的貨物和服務，令官方都感到驚訝。

👇👇👇按圖看Carousell上4大新奇服務+貨物👇👇👇

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「你送去邊？」「港原味」。跟「講完未」同音的食店，令保安員誤以為送貨員串串貢，差點釀起爭執，錄音在網上瘋傳，抵死的食字店名笑翻一眾網民。IG專頁「on9eatword」更專門搜集香港地的食字gag，絕大部份是廣東話，只有地道香港人才看得明！

👇👇👇按圖看香港本土食字招牌👇👇👇

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「我直入元朗」、「落街冇錢買麵包」下一句是甚麼？不少90後都一定經歷過唱改歌的時光，過去不少改歌都只可以口耳相傳，更衍生出不同版本，以下這些改歌，你又記得幾多？

👇👇👇按圖看９首改編歌👇👇👇

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同場加映：15句快將失傳的廣東話俚語 食屎食着豆、飽死荷蘭豆點解？

廣東話俚語千奇百怪，「食屎食着豆」、「屙尿都隔渣」、「飽死荷蘭豆」你又知道是甚麼嗎？有網民好奇發文「有乜廣東話俚語係好少聽得到?」引來大量留言分享愈來愈少聽的廣東話。

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