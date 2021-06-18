撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-18 17:54

自上月（5月19日）新垣結衣和星野源宣布結婚後，最近日本娛樂圈又有一單爆炸性的消息！日媒《女性SEVEN》爆料日劇男神兼歌手菅田將暉和女演員小松菜奈開始同居生活，並以結婚為前提拍拖，據聞男方是受到新婚的好友星野源，以及同事務所的松坂桃李所影響，熟人更透露菅田將暉「恨不得立即結婚」，看來好事將近！兩人曾經多次合作拍電影，疑因此擦出愛火花，除了這對CP之外，日本還有很多夫妻檔因為拍劇合作而拉埋天窗，包括「金童玉女」桐谷美玲與三浦翔平、經常放閃的仲里依紗等。

粉絲的心又碎了！最近日媒《女性SEVEN》爆料指28歲的菅田將暉在本月中開始與25歲的小松菜奈同居，更拍到兩人前後腳進出公寓的照片，報道引述女方熟人指，兩人曾經3度於不同電影作品合作，剛開始是菅田將暉單方面追求，更為了小松菜奈而搬進對方居住的大廈，後來女方也被他的魅力所迷倒，於去年3月開始交往。最近兩人工作越來越忙碌，因此決定同居試婚，即使突然傳出閃婚消息亦不意外。

其實日本娛樂圈中「戲假成真」的夫妻檔多不勝數，大家又知道他們是因為哪套劇以結緣嗎？

👇👇👇點擊圖片看10對日本拍劇擦出愛火花CP👇👇👇

+ 26 + 26 + 26

同場加映：人類和電影都有一個共通點，就是「最怕改壞名」，好的標題和名字不但能夠吸引觀眾入場觀看，更能達到最有效率的宣傳效果；反之亦然，一個改得差的電影譯名可能會直接影響票房！最近，電影《空中謎航（Horizon Line）》在日本公開上映日期，但在片商翻譯後卻引起網民熱議，原來日文版片名居然變成《我跟前男友搭輕型飛機卻發現機師死了》，海報推出後立即被各方吐槽譯名「太垃圾」、「完全是將故事寫在標題上」。

👇👇👇點擊圖片看20套改了超爛日文翻譯片名的電影👇👇👇

+ 34 + 34 + 34

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

👇👇👇點擊圖片看56歲牧岡伸一如何變成「啃老族」👇👇👇

+ 25 + 25 + 25

點擊看全文：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死弟整理遺物驚揭絕望死亡過程