撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-18 18:51

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】今日（18日）財政司司長陳茂波公布申領消費券細節，最快7月4日登記。嫌計劃安排太複雜，想盡快拎到$5000可以點？幾時之前要用晒？想精明用盡$5000元子消費券，就要記住幾個日子！

6月18日，財政司司長陳茂波、政府資訊科技總監林偉喬、財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲，公布電子消費券詳情。（歐嘉樂攝）

凡6月18日或之前年滿18歲、在港居住的香港永久性居民及新來港人士均可申請，不包括外傭、來港工作外地人士及留學生。政府將會提供中央平台供市民電子登記，網站為www.consumptionvoucher.gov.hk，而書面登記方面，則可從網頁下載表格，或到郵局、公屋屋邨辦事處、民政總署各區諮詢服務中心、社福署各區福利辦事處及五間銀行的指定分行索取表格。

今次政府選用4間電子支付營辦商，包括支付寶 AlipayHK、八達通 Octopus、拍住賞Tap & Go及微信支付。

Tap & Go、AliPay、WeChat Pay分兩期發放，第一期2,000元，第二期3,000元。消費券會透過手機App接存入帳戶。因技術原因，八達通分三期發放，首期2000元、第二期2,000元，第三期則為1,000元。市民需要用盡首兩期共4,000元，才可以提取第三期。

嫌安排太複雜，想盡快拎到$5000可以點？幾時之前要用晒？想精明用盡$5000元子消費券，就要記住幾個日子！

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記者為大家整理了4大平台現時提供的優惠，當中以八達通、AlipayHK及WeChat Pay HK推出的優惠相對吸引，分別有額外送增值、商戶$70優惠及多分享多送現金券優惠。

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以方便度及優惠吸引度來說，暫時以八達通較為優勝。因為論新舊用家，只需分別開自動增值服務或增加自動增值金額便能獲最多$150。而且就算最後不選擇八達通作為支付平台，一樣能獲得額外獎賞。

而WeChat Pay的「$20加碼賞」最多可以邀請250個親友，如果真係叫齊250人，兼250人均有成功訂閱且後續使用WeChat Pay成功獲取消費券，就可賺盡$5000加碼賞！應是四個支付工具最大優惠，不過難度卻相當高，要不斷邀請親友才能獲額外加碼賞、亦需待消費券到手才加碼使用。隨著消費券登記臨近，應該有更多消費券詳情曝光，各支付平台會推出更多優惠，哪個最抵還有待確認。《開罐 Opener》將為大家密切留意！

同場加映：消委會揭婚宴合約7大伏位

結婚乃人生大事，相信一眾新人都會早早預備，可惜在過去一年多的疫情環境下，再多計劃都難以趕上變化。各式各樣的社交距離措施令婚宴安排尤其受到影響！消委會於今年1月以顧客身份到10間婚宴場地，查詢2021年11至12月的周末或周日廷開12席晚宴的收費詳情、及若晚宴受到疫情影響時，商戶可為顧客提供的安排和選項。結果發現各婚宴合約中均有不少中伏位，嚴重起來隨時擺不到酒之餘還要賠錢！

消委會於2020年共接獲233宗涉及婚禮服務的投訴，其中逾半數個案涉及婚宴酒席（122宗），而婚紗攝影服務則佔近3成（69宗）。以下為其中3個個案，涉及婚宴安排、海外影婚紗相受阻及新娘化妝服務只容許一次改期並無法退訂。當中其一個案最高涉及14萬！🔻🔻🔻點圖睇3個真實投訴個案🔻🔻🔻

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