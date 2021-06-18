撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-18 18:39

疫市筍工之一，當然必數政府工，背景穩建加上準時出糧，就算本年度被凍薪，於市場上仍有一定的吸引力。繼6月頭有多個部門如消防處、地政總署及食物環境衛生署招聘人手，來到6月中，再有新職位空缺提供，當中最吸引必數一份只需大學學士學位及一年工作經驗、月薪達$27,235的工作！

疫情下，政府工夠穩定，於市場中實屬鐵飯碗。（資料圖片）

《開罐 Opener》是次同樣為大家從多個空缺中，整合出門檻較低（即冇需特別指定學科及資歷、大學學士學位或以下學歷）的13份工作，當中分別有公務員、非公務員及暑期實習生職位。是次部分職位要求求職者需於綜合招聘考試中文及英文運用中獲得指定成績，若求職者的文憑試或會考成績未能達到同等成績，便需先應考綜合招聘考試。



🔻🔻🔻點圖睇各政府職位空缺詳情（公務員、非公務員及暑期實習生）🔻🔻🔻

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綜合今次的招聘空缺中，若你是應屆畢業生或剛出社會的新鮮人，還是有頗多選擇，例如最高薪的學生資助處行政助理、效率促進辦公室客戶服務主任及教育局教學助理職位，門檻不高之餘、人工均超過$15,000，就JobsDB發布《2020年大專生就業狀況調查報告》中顯示，2020年畢業生平均入職月薪$16,000，以上三份的人工均相近甚至超過，對社會新鮮人來說屬不錯的起點。

※ 以上資料只供參考，一切以官方公布為準

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美國 NBA 球星 Stephen Curry早前在自己的 YouTube 頻道中上傳了一段影片，片中Stephen Curry 化身微軟的面試官，透過線上會議面試前來「應徵微軟初級軟體工程師」的 Bill Gates。被問到「點解要請你」、「你預期幾錢人工」等等的常見面試問題，從未見過工的富豪Bill Gates又會如何回答呢？

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同場加映：見政府工被追問到眼濕濕 網民教完美KO

見工面試問題各色其式，相當考臨場反應，加上面試官隨時會不斷追問，轉數慢點隨時都會被問到「口啞啞」。近日有網民於Facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示遇到面試官的騎呢假設性問題，最後不但答不到、更表示「眼濕濕走咗...... 究竟佢想要咩答案？」結果引來各方網民留言為他解答，示範各式最佳答案，當中有搞鬼亦有認真答案，相當值得大家參考。

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網民們又有咩建議畀事主呢？點擊全文：親人擺酒但未做晒嘢點好？見政府工被追問到眼濕濕 網民教完美KO