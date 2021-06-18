撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-06-18 12:17

1995年6月29日，韓國首爾（時稱「漢城」）瑞草區一幢共有9層的「三豐百貨」發生崩塌事故，造成502人死亡，僅救出40名生還者。適逢事故發生26周年，韓國節目《環環相扣的老故事》第2季近日播出事故的特輯，邀請生還者分享當天發生的事，及還原整件事的來龍去脈。

史上第二嚴重塌樓事故

1989年12月1日開幕的三豐百貨，是一幢地面5層、地底4層的百貨公司，分為A幢和B幢，座落首爾（當時稱「漢城」）的黃金地段瑞草區，規模僅次於樂天百貨，是當時的地標之一。在1995年6月29日，就有多達1500多人，包括顧客和員工，聚集在百貨公司內。在下午5時57分，大樓突然發出像爆炸一樣的聲響，B幢大樓倒塌，在十秒間夷為平地，造成502人死亡，937人受傷，仍有6人失蹤，是韓國史上最嚴重的塌樓事故，亦是世界史上第二嚴重的塌樓事故。

三豐百貨倒塌事故

奇蹟倖存者憶述死裡逃生情況

《環環相扣的老故事》近日播出這場事故的特輯，訪問了3名事故中的奇蹟生還者。他們分別是在百貨公司地下一層廚具部工作的女生、在地下一層失物認領部工作的女生、以及5樓一間食肆廚房工作的男生，其中一人更是於事故發生13天後才被救起。

▼▼▼點擊圖片查看生還者憶述事發一刻的情況▼▼▼

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多次錯過能撤走的機會

在事故發生的10天前，其實已經不斷有不同的警號響起，提醒百貨公司的管理人員有崩塌的危機。不過，他們永遠以財物為主要考慮因素，一次又一次錯過了救回500條人命的機會...

▼▼▼點擊圖片查看在事故發生前出現過的警示▼▼▼

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三豐百貨會長奸商作業

三豐百貨的會長李鐏，在發生事故後曾經揚言「倒塌事故，雖然對客人都有損失，但亦代表是我們公司的財產損壞」，將客人的生命和公司的財務損失掛上同等價值，毫無悔意的態度令全韓國市民都非常憤怒。事實上，這次倒塌事故之所以會發生，最大的責任，都是落在他的身上。他被揭發多次買通官員非法改造建築物，最後被判入獄7年半，已於2003年出獄，並於出獄同年病逝。

▼▼▼點擊圖片查看李鐏如何非法改造建築物▼▼▼

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