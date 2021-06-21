撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-21 18:08

童話裡都是騙人的！近日，有外國網民在 Podcast「Just The Nobodys」上分享自己對PIXAR動畫的暗黑解讀，不少網民聽畢後直呼「毀童年」！其實除了《海底奇兵》外，原來有不少大家小時候聽說過的童話故事，都隱藏暗黑「真相」。

《海底奇兵》劇照

PIXAR動畫和吉卜力工作室出品多套經典電影，如《海底奇兵》、《龍貓》及《千與千尋》等，雖然全部都是動畫，但坊間一直都指作品不是「給小孩子看的卡通片」，不但每套隱藏著深沉的寓意和對社會的反思外，坊間亦流傳著不少另類解讀，以下11個兒童故事背後細思極恐，大多為網友推測，信不信由你！

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