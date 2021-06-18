撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-18 17:47

《香港小姐競選2021》佳麗「佛祖」Kirsten，又因為撞樣，而被稱為「東涌羅浩楷」，成為一時佳話。不少藝人都有撞樣的另一半，除了最出名的蔡思貝VS達哥，以及蔡一智VS黃心穎，還有更多「遠房親戚」。

「佛祖」Kirsten未有現身港姐次輪面試，日前，在社交平台上載片段，以英語感謝粉絲對她的喜愛和支持。藝人中亦有不少因為撞樣而人氣更上一層樓的名人，蔡思貝及達哥更同場出席活動搵錢，直言有錢齊齊搵。

「佛祖」Kirsten，又因為撞樣，而被稱為「東涌羅浩楷」。

👇👇👇按圖看10個撞樣藝人👇👇👇

+ 26 + 26 + 26

「你送去邊？」「港原味」。跟「講完未」同音的食店，令保安員誤以為送貨員串串貢，差點釀起爭執，錄音在網上瘋傳，抵死的食字店名笑翻一眾網民。IG專頁「on9eatword」更專門搜集香港地的食字gag，絕大部份是廣東話，只有地道香港人才看得明！

👇👇👇按圖看香港本土食字招牌👇👇👇

+ 30 + 30 + 30

「我直入元朗」、「落街冇錢買麵包」下一句是甚麼？不少90後都一定經歷過唱改歌的時光，過去不少改歌都只可以口耳相傳，更衍生出不同版本，以下這些改歌，你又記得幾多？

👇👇👇按圖看９首改編歌👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

同場加映：15句快將失傳的廣東話俚語 食屎食着豆、飽死荷蘭豆點解？

廣東話俚語千奇百怪，「食屎食着豆」、「屙尿都隔渣」、「飽死荷蘭豆」你又知道是甚麼嗎？有網民好奇發文「有乜廣東話俚語係好少聽得到?」引來大量留言分享愈來愈少聽的廣東話。

立即click入內文睇足本版：15句快將失傳的廣東話俚語 食屎食着豆、飽死荷蘭豆點解？

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈