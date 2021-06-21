11個洗不掉亞視味藝人　鄭則仕永遠係肥貓、江美儀都係ATV出身？

撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-21 18:18

ViuTV跟TVB無綫的電視大戰，令網民回想起一早已經煙消雲散的ATV。雖然ATV已經成為歷史，旗下藝人都已經各散東西，不過仍然有不少人的亞視味，洗極都洗唔走。

說起亞視味，你第一個想起的人是誰？袁文傑？陳展鵬？陳煒？有網民在近日發文指：「雖然亞視關台已經4年，但有啲明星仍然洗唔走成身都係亞視味。大家舉下例子。」更拋磚引玉：陳啟泰，引來大量網民留言，更笑指有某位御用奸奸角，分分鐘早過鄭子誠成為奸角之王。

亞視有「十啟泰傳說」，指成個電視台只得他一人。

👇👇👇按圖看11個洗唔甩ATV味的藝人👇👇👇

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《香港小姐競選2021》佳麗「佛祖」Kirsten，又因為撞樣，而被稱為「東涌羅浩楷」，成為一時佳話。不少藝人都有撞樣的另一半，除了最出名的蔡思貝VS達哥，以及蔡一智VS黃心穎，還有更多「遠房親戚」。

👇👇👇按圖看10個撞樣藝人👇👇👇

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「你送去邊？」「港原味」。跟「講完未」同音的食店，令保安員誤以為送貨員串串貢，差點釀起爭執，錄音在網上瘋傳，抵死的食字店名笑翻一眾網民。IG專頁「on9eatword」更專門搜集香港地的食字gag，絕大部份是廣東話，只有地道香港人才看得明！

👇👇👇按圖看香港本土食字招牌👇👇👇

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同場加映：15句快將失傳的廣東話俚語 食屎食着豆、飽死荷蘭豆點解？

廣東話俚語千奇百怪，「食屎食着豆」、「屙尿都隔渣」、「飽死荷蘭豆」你又知道是甚麼嗎？有網民好奇發文「有乜廣東話俚語係好少聽得到?」引來大量留言分享愈來愈少聽的廣東話。

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