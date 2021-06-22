撰文： 黃文希 最後更新日期： 2021-06-22 18:27

答應好朋友邀請成為伴娘、伴郎或兄弟姊妹團的你，相信都會想出心出力，配合一對新人舉辦一個完滿的婚禮。可是你又是否清楚做兄弟姊妹的職責都有甚麼？除了為人所知的「接新娘」遊戲和合照環節外，其實要負責的部分還有許多，隨時由迎賓到完結後收場都要參與！想一盡做兄弟姊妹的責任幫輕新人就要看清下文的專家建議了！

今次《開罐 Opener》請來身兼Pink Wedding婚禮統籌師及活動司儀的Ingrid Lam為大家講解婚禮宴會流程中伴娘、伴郎或兄弟姊妹團的職責，Ingrid提到新人有否聘請婚禮統籌師相對影響兄弟姊妹團職責的多少，若然沒有婚禮統籌師，兄弟姊妹要負責的範圍自然會較多，少至幫忙照顧新人、大至負責整體流程。

（《香港愛情故事》劇照）

而伴娘伴郎的職責又會否特別多？Ingrid則表示大多伴娘伴郎會負責貼身照顧新人，至於其他職務，則會視乎情況再分配給其他兄弟姊妹。究竟重點環節接新娘以外，兄弟姊妹其他時候還要做甚麼？每個工作崗位又有甚麼注意事項？

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以往大家去飲都會問「人情公價」是多少，但現在除了人情價目以外，相信大家都會有另一個疑問，就是如果婚禮由酒席改為觀禮，到底需不需要給人情？要給的話又該給多少？還有！酒席變外賣自取的話又該如何計算人情？

是次請來Taste Weddings婚禮策劃師Jessica，為大家解答這些「世紀難得一遇的難題」！好讓就算你朋友以任何形式舉行婚禮，都能以最得體的方式回應心意！🔻🔻🔻點圖疫情下婚禮8大注意位🔻🔻🔻

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同場加映：答應做婚禮兄弟姊妹前9大考慮

好朋友結婚邀請你做兄弟姊妹當然開心，但若想朋友婚禮盡善盡美，被邀請的你亦有責任考慮清楚！除了日期時間是否許可等基本問題外，其實亦要考慮各種禁忌和禮儀上的問題！究竟做姊妹是否不可超過三次？家中遇上白事是否真的不能參與？參與的正確心態該是怎樣？《開罐 Opener》為大家請來身兼Pink Wedding婚禮統籌師及活動司儀的Ingrid Lam以專業角度給大家一些建議！

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