撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-07-12 18:04

現時不少手機修圖app功能層出不同，除了基本的調色、美顏、濾鏡之外，更可以轉換性別、返老還童。不過，P得切忌太誇張！以下這些韓星，都十分喜歡用美顏濾鏡拍照。不過，因為濾鏡實在太重，就連粉絲都要求他們「不要再用」。

自從智能手機興盛之後，不少人都喜歡隨處打卡影相，然後再將相片上載到社交媒體上「呃like」。不過，在上載相片之前，相信大部分人都會先用不同的app修圖。不少韓星都喜愛用SNOW、B612、ULIKE等手機app修圖，不過，一不小心P圖過度的話，就會造成反效果！以下這21名韓星，就曾經因為用了過重的美顏filter，被P到出晒事...

有filter vs 無filter Irene@RED VELVET

有filter vs 無filter vs 有filter車銀優

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韓星照妖鏡｜站姐公開40張無P圖照片

雖然修圖是大部分站姐都會做的動作，不過在韓國卻有一位「不修圖的站姐」，專門上載零PS的原版照片。以下40張原版照片中，誰又會被「照妖鏡」照出原形？

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同場加映：10個進軍荷里活韓星

根據多間韓媒報道，韓國男星朴敘俊獲邀出演MARVEL的電影《驚奇隊長2》，並將在下半年出發前往美國進行拍攝工作，而朴敘俊的相屬公司只以「無可奉告」回應。如屬實的話，他將會成為第3名出演Marvel電影的韓星。《Opener》與大家細數10名過往曾經進軍荷里活的韓星，原來第一個進軍荷里活的韓星是他？

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