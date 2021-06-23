撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-23 18:41

夏天來襲，是時侯入手短袖T恤及泳衣等做好準備！即日起至6月28日，銅鑼灣時代廣場舉辦流行便服特賣開倉，全場1折起！多個休閒及運動品牌如Champion、ad-lib及arena的T恤及游泳用品減價發售，最平$50便能買到！

相比最受歡迎的馬拉松開倉，今次開倉雖然沒有開門前的誇張人流，但11點準時開門後仍有不少顧客陸續內進掃貨！加上今次有不少品牌均設多買多平優惠，折扣上絕對不輸其他開倉活動。

場內有多款夏季T恤選擇，優惠價$120。（01圖片）

今次場內品牌眾多，記者特意挑選當中三個品牌，為大家看看有甚麼產品抵買！

arena、speedo｜多款泳衣$170起

提到夏天當然必提水上活動，今次場內有兩大泳衣品牌arena及speedo，有超過30款泳衣減價發售，由原價$299至$459減至最平$170，當中包括一件頭及比堅尼款式，不過泳衣就無得試，大家要預算好尺寸才買。泳衣以外，亦有各式游泳用品如泳鏡、吸水毛巾及手機防水套等，全場買2件額外9折、3件額外8折。

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Chamipon｜T恤、袋款劃一半價

Chamipon不時出現在開倉的，不過今次劃一半價，此減價幅度均比之前的更大！而且同樣多買多平，2件額外9折、3件額外8折。場內有不少夏天TEE，另外亦設一口價產品，例如部分冬天衛衣由原價近千元激減至$100，此價錢絕對稱得上「跳樓價」！雖然距離冬天還有幾個月，但只需$100，絕對吸引！

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ad-lib｜多款T恤劃一減至$120

ad-lib實屬開倉常見，識買當然等到開倉才買！今次開倉中同樣以T恤及袋款減價為主，以T恤為例，大多由原價$279至$399劃一減至$120，當中包括招牌柴犬系列，買來粗著、換款都是不錯的選擇。

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【流行便服特賣開倉詳細資料】 地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 日期：即日至6月28日 時間：11am - 9pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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同場加映：7月前截止13份超筍政府工

疫市筍工之一，當然必數政府工，背景穩建加上準時出糧，就算本年度被凍薪，於市場上仍有一定的吸引力。繼6月頭有多個部門如消防處、地政總署及食物環境衛生署招聘人手，來到6月中，再有新職位空缺提供，當中最吸引必數一份只需大學學士學位及一年工作經驗、月薪達$27,235的工作！

《開罐 Opener》是次同樣為大家從多個空缺中，整合出門檻較低（即冇需特別指定學科及資歷、大學學士學位或以下學歷）的13份工作，當中分別有公務員、非公務員及暑期實習生職位。是次部分職位要求求職者需於綜合招聘考試中文及英文運用中獲得指定成績，若求職者的文憑試或會考成績未能達到同等成績，便需先應考綜合招聘考試。



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