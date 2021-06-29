撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-06-29 11:39

轉眼間，2021年的上半年已經過去。今年全球繼續受到新冠疫情影響，相信大家都多了時間留在家中抗疫煲劇。想知道自己有沒有錯過今年推出的好劇、好戲？韓國OTT平台Seezn近日公布了2021年上半年最高人氣的劇集、電影及綜藝節目TOP 7。你又看了幾多部上榜的作品？

綜藝節目部排名

由2020年開始，各地的網民都因為疫情而感到疲憊，所以最受歡迎的綜藝節目，都是和「healing（治癒）」、「副character（形容本業之外的身分）」有關。

▼▼▼綜藝節目部排名▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

電影部排名

繼2020年，韓國電影《上流寄生族》在奧斯卡頒獎典禮上耀武揚威之後，今年再有韓國女演員頒得奧斯卡的最佳女配角，因此該電影在韓國亦獲得了很大關注度。

▼▼▼電影部排名▼▼▼

劇集部排名

劇集方面，「狗血」為最多人搜尋的關鍵字。最近跟播中的《Penthouse》第3季就是由「狗血教母」金順玉所創作，頭兩季都有入圍此榜。

▼▼▼劇集部排名▼▼▼

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

同場加映：2021韓星IG追蹤人數排名TOP 20

不少韓星都會開通Instagram帳號，方便與粉絲溝通。不少知名度高的偶像，例如太妍、泫雅、車銀優等，IG都有至少1500萬名follower。哪20個韓星的IG帳戶擁有最多follower呢？

+ 35 + 35 + 35

同場加映：16個私下會抽煙的韓星

吸煙與否，雖然是個人的自由，但不少人都認為吸煙者的形象不良好，偏向不會考慮選擇吸煙者為交往的對象。在韓國，現時大約有1100萬名煙民，當中包括不少藝人明星。以下這16名韓星，就曾經直認是煙民，或者被拍到私下抽煙的照片。

▼▼▼點擊圖片查看▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

點擊原文查看完整內容：【《遺物師》李帝勳食煙勁自然原來是真煙民 16個私下會抽煙的韓星】