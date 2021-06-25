撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-06-25 16:12

2019年，韓國曾經爆發大型網絡性奴隸事件「N號房」，令全球嘩然。沒想到2年後，竟然又再發生類似事件。一名26歲的韓國男生，涉嫌在社交媒體上誘使多名未成年男童拍攝裸照，4年間共製作多達6954條兒童淫穢物。疑犯日前在傳媒鏡頭前自行脫去口罩公開容貌，態度囂張被斥毫無悔意。

是次事件被稱為「男童版N號房」，目前確認的受害者就有65人，全部都為未成年男童，其中11至13歲的受害者佔最大比數，但警方預期受害者人數會繼續增加。26歲的疑犯崔燦旭，在過去4年間在網上假扮女子接近受害者，誘使受害人發裸照給他後，再以這些照片威脅受害人拍攝提供更極端的照片和影片，並與受害者建立「主僕關係」，手法與「N號房」相同。

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【同場加映】具荷拉哥與母爭產上訴爭取成立「具荷拉法」

曾經以組合KARA之名紅遍亞洲的韓國女星具荷拉，2019年11月24日疑因不敵抑鬱症而自殺身亡，終年28歲。雖然距離具荷拉離世已經一年多，但她的遺產爭議於最近才得以平息。在具荷拉去世後，20多年間一直與她和家人斷絕聯絡的親母，竟然現身喪禮，更與具荷拉哥哥展開爭家產之戰。

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同場加映：韓國三豐百貨倒塌502人亡

1995年6月29日，韓國首爾（時稱「漢城」）瑞草區一幢共有9層的「三豐百貨」發生崩塌事故，造成502人死亡，僅救出40名生還者。適逢事故發生26周年，韓國節目《環環相扣的老故事》第2季近日播出事故的特輯，邀請生還者分享當天發生的事，及還原整件事的來龍去脈。

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