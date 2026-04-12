一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在多年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......



日本綜藝節目《跟你回家可以嗎？》在街上訪問到一對關係非常好的父女。爸爸叫永野榮一，拍攝當時53歲，是超級市場的員工；女兒叫永野さやか（清香），18歲，是廚藝學院的一年級生。兩父女一起住在建築樓齡23年的獨立屋內，總共有2層，共有3間房，永野先生還有兩名兒子，長男已經結婚搬到埼玉縣。

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雖然父親管教嚴厲，但兩父女感情非常好，經常一起外出釣魚、BBQ，比朋友還要親密，詢問之下發現，原來永野榮一的妻子香已經去世。妻子過身後，由他一人獨力養大3位子女，在孩子心中他同時既是爸爸，亦是媽媽。除了上班工作，爸爸還要負責做家務和煮飯，只有女兒不用上學的日子才會休息，在超級市場的鮮魚部門工作的爸爸最擅長魚類料理，尤其是鮮魚刺身。

妻子去世後，永野榮一在電視櫃下找到了很多SMAP的DVD，本來以為是女兒的珍藏，卻意外得知原來是妻子生前是SMAP的粉絲，所以在妻子的喪禮中，榮一拜託女兒的鋼琴老師在喪禮上演奏了SMAP的名曲《Lion Heart》。

榮一在年輕時參加學長的婚禮，在會場上與太太相遇。兩人一拍即合，相遇後不久便開始談戀愛，認識8個月就閃婚。妻子在2013年前去世，當時女子只有11歲。榮一的妻子中年時期患上了肺癌，後來轉移到肝臟，發現時已經是末期。癌細胞轉移的地方都非常糟糕，已經無法做其他治療。

由於肝腹水聚積，妻子的肚子都漲了起來，四肢卻非常消瘦，最後於44歲時抵抗不過癌症過身。閒聊期間，女兒突然表示：「話說，最近突然收到了媽媽的親筆信」。雖然妻子是在2013年前過身，但早前卻突然在郵箱收到她的親筆信件，家人都嚇了一跳。原來是妻子在當生病期間，寫了一封「給10年後的我」的信，並預定寄給10年後的自己。寫信的時間大概是過身2年前，雖說是「寫給自己的信」，但其實裡面只有4張紙，分別寫給丈夫、兒子，女兒和自己的媽媽。

【給丈夫的信】：謝謝你讓我擁有3個孩子，我真的很幸福。你工作認真，公司也很信任你，所以我不努力的話也對不起你，因此兒子們上幼稚園後，我也做了副業和兼職補貼家用。你的工作態度優秀，我一直很尊敬你，你努力的身影，孩子們也都看在眼內，並向你學習。生病期間，為了接送我出入醫院而令你的工作和休息時間一團糟，真的非常抱歉。經濟方面也要你支持，就是為了能讓我多活一天，真的太感激你了。之後女兒也即將進入社會，我們終於可以過二人世界了，因此我們都要比以前更努力，要溫柔地互相撫慰對方，成為孩子眼中羨慕的好夫婦呢！

榮一認為妻子寫信當時覺得10年後自己還活著，看著筆跡忍不住說：「她生前的樣子，一下子在我的腦海劃過......」本來一直目無表情的爸爸說著也忍不住哭了起來：「真的無能為力，最後也幫不了她......」

女兒清香也讀了媽媽寫給她的信：

【給清香的信】：你已經成為了優秀的姑娘了吧，你總是坐在我的腿上抱著我，說著「我愛你」，這種幸福時刻，真是讓人回味。

【給清香的信】：總是愛挑戰和努力的你，現在還有繼續學習茶道和鋼琴嗎？媽媽從心底期待能參加你的成人禮，真是像太陽般的清香，記得要多聯繫哥哥們哦。

榮一坦言本來以為是誰的惡作劇，看到字跡和內容後才確信是妻子的親筆信，收到信件雖然很開心，但因為已經不能再回信而感到遺憾。他憶述妻子去世的那一晚，當時她在家裡療養，醫生檢查時說：「得趕緊住院了」，在送院途中傾盆大雨，安頓好一切後便讓婆婆留在醫院陪她，然後和女兒先回家準備日用品。可是隔天早上，榮一邊收到醫院的通知：「趕快來！」可惜到達醫院後，妻子已經離世了...

清香忍不住落淚，表示非常後悔：「我最後對媽媽說的話就是『你不想死吧，不想死的話便要加油啊！』，然後第二天媽媽便離開了，如果當時能說點更正面的話就好了」榮一形容妻子是努力的人，生病的時候也從不說一句「痛、辛苦」，可是女兒卻靜悄悄地翻出一本父親從未看過的日記本，裡面全是母親在生病期間的心底話，寫滿「害怕、擔心、痛苦」等負面的情緒。可能不想讓丈夫和家人擔心而一直讓自己承擔著痛苦，沒有說出來。清香表示：「以前媽媽活著的時候，爸爸不是這樣的，他絕對不會和我兩個人外出。關係也不是這麼好的」，「爸爸對我來說是非常重要的存在，已經沒有媽媽了，再失去爸爸的話，我也不知道該怎麼辦」，「媽媽說過想看到我結婚的樣子，媽媽沒看到的，我都想讓爸爸看到，希望他能夠長命百歲啊...」

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