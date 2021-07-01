撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-07-01 07:00

不論是多麼優秀的天才，都一定會有一樣缺點，相信大部份人都討厭自己懦弱的一面，不過你又有沒有想過其實弱點也是你的可愛之處？想要深入了解自己，第一步就是要清楚自己的不足之處。最近日本網站「trill」分享一個心理測驗，透過你在深夜肚餓時選擇的宵夜食物，看著你自己也不知道的深藏弱點！

問題：睡覺前突然餓了，現在你要選擇一樣食物當宵夜，你會吃甚麼？

【A】即食麵

【B】零食及甜品

【C】飯糰

【D】水果

選好便看答案吧！

【A】即食麵－容易不耐煩、焦急

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同場加映：你有沒有試過因為沒有桃花運而感到困惑，或者覺得現時的感情狀況到達「瓶頸位」？那麼可能是你還未了解清楚自己的戀愛性格！最近日本女生資訊網站「Googirl」分享了一個心理測驗，只要從5款雪糕口味挑一款，便能知道戀愛中的你是怎麽樣的人，助你感情路上一臂之力！

【問題】面前有5款雪糕，你會選擇哪一種口味？

【A】草莓味

【B】雲尼拿味

【C】朱古力味

【D】薄荷朱古力味

【E】咖啡味

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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