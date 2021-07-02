撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-07-02 17:24

【大叔的愛/ViuTV/黃德斌/MIRROR/呂爵安/Anson Lo/田一雄/盧瀚霆】由ViuTV製作的首套港產BL劇《大叔的愛》熱播中，成為全城熱話。近日，有網民眼利發現劇中的履歷表顯示田一雄（呂爵安飾）畢業於中文大學中文系！

有網民眼利發現田田畢業於中文大學中文系！（Facebook專頁CUHK Secrets截圖）

近日，有網民眼利發現《大叔的愛》第四集出現了田一雄（呂爵安飾）的履歷表，當中更顯示他畢業於中文大學中文系！於是網民在Facebook專頁「CUHK Secrets」中發文，廣邀一眾中大人，「試評論田一雄能否表現出中大人特質？」

有網民指一見Edan飾演的田田成日唔梳頭，落街著拖鞋，完全係中大人特徵。（ViuTV截圖）

劇中飾演田一雄的Edan呂爵安，現實中其實畢業於香港大學工商管理學（資訊系統）。有網民指一見Edan飾演的田田成日唔梳頭，落街著拖鞋，完全係中大人特徵；亦有網民留言指「田田喺中大中文系畢業，踢拖出街好似合理了」，但又有網民指出一個微細地方，一睇就知唔係真．中大人，究竟係咩呢？

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同場加映：大叔的愛｜黃德斌HeHe演出獲激讚 5大原因搶盡Edan/Anson Lo風頭

《大叔的愛》兩大主角Edan和Anson Lo當然獲得鏡粉們力撐，但出演大叔角色KK（翟國強）的黃德斌亦毫不輸蝕，大量網民於討論區大讚對他的表演相當有驚喜！更有自稱是路人粉的網民表示會為了他繼續追看下去！究竟黃德斌於劇中有何魅力足以吸引各大粉絲？《開罐 Opener》綜合各方網民意見，為大家一一拆解！

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同場加映：網民一字摧毀16套經典電視劇 《新紮師兄》變《結紮師兄》

電視劇改得一個好名字，除了能表達劇集內容和風格，亦讓觀眾留下深刻印象。可大家又有沒有想過，於劇名中加一個字，便能顛覆該劇於你心中的形象？近日有網民拋磚引玉，開PO邀請各界網民「一人改一個字摧毀一套電視劇」，引來不少創意回覆，經典劇如《新紮師兄》、《絕代雙驕》，甚至是本年度的韓劇《驅魔麵館》都無一倖免，統統畫風突變變了樣！

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仲有其他經典劇集一樣中招！點擊睇全文：網民一字摧毀電視劇！《紙房子》變乳房子《新紮師兄》成男人最痛