撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-07-05 16:49

MIRROR於2021年聲勢強勁，從年頭叱咤頒獎禮初露鋒芒後，開演唱會一票難求、拍真人Show《調教你MIRROR》、至近期大熱劇《大叔的愛》，均獲得大眾喜愛，可謂開創本港偶像新一頁。而粉絲的層面亦是前所未有的廣，從青春少艾、中女、媽媽粉、甚至至70歲婆婆都為他們所瘋狂！ 前日（3日）懷疑有鏡粉的老公實在忍受不了另一半的瘋狂追星行為，於是在Facebook開設「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」，結果引來眾多苦主老公入Group齊呻老婆追星的瘋狂行為。群組開設短短兩天，人數已急升至逼近十萬！

「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」的群組介紹中，寫道「有一日我老婆愛上MIRROR之後 ，我就日日都係屋企聽到姜濤把聲，見到Anson Lo個樣，下刪一千字……但係，我唔憎MIRROR。我只係覺得各位男士需要一個group盡訴心中情。」明顯是來自鏡粉老公的申訴……幸好他並不孤單，群組內隨即引來各界苦主的投稿，力斥鏡粉老婆對他們的無情與異常變化。

大家身邊有瘋狂鏡粉嗎？（資料圖片）

在看各苦主的苦況前，記者縱觀投稿，發現除了換手機wallpaper、狂播歌以外，另外亦有7大徵狀證明鏡粉老婆已對你「變心」！為身邊人改名其實未算「大BOSS」……

MIRROR鏡粉老婆「變心」7大徵狀

當中還未中伏的大家可以有定心理準備防患於未然，而若你的另一半已中大半徵狀，那你就只好認命、好好迎接另一半及MIRROR帶給你的愛吧……

👇👇👇改名已是小兒科！點圖睇鏡粉老婆「變心」其他徵狀！👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

沒有最瘋狂，只有更瘋狂！稱X太實屬小事，以下近20個例子，FF老公「中途轉基」、跟佬走、大灑金錢買雪條才是真正瘋狂……👇👇👇齊看鏡粉老公苦主們苦況實錄！👇👇👇

+ 21 + 21 + 21

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：Edan浮誇表情超爆笑！6大零偶包瞬間

ViuTV改編劇《大叔的愛》香港版開播，觀眾討論不絕，除了對超有反差萌飾演大叔KK的黃德斌讚不絕口外，飾演阿田的MIRROR成員呂爵安（Edan）一樣獲得觀眾喜愛，認為他在劇中的表情相當豐富多變，更難得是貴為偶像的他能如此放下偶像包袱！



其實Edan拋開偶包並非新鮮事，他出道以來不論於團體活動、個人社交平台、綜藝節目還是廣告都盡露自己拋開一切的形象，為大家帶來不少歡樂！

👇👇👇點圖睇Edan拋棄偶像包袱的經典瞬間！👇👇👇

+ 30 + 30 + 30

同場加映：黃德斌HeHe演出獲激讚 5大原因搶盡風頭！

由MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）及黃德斌主演的ViuTV日本改編劇《大叔的愛》香港版日終於播出，作為香港首套開宗明義的BL劇，一播出已引起不少網民熱議！



兩大主角Edan和Anson Lo當然獲得鏡粉們力撐，但出演大叔角色KK（翟國強）的黃德斌亦毫不輸蝕，大量網民於討論區大讚對他的表演相當有驚喜！更有自稱是路人粉的網民表示會為了他繼續追看下去！究竟黃德斌於劇中有何魅力足以吸引各大粉絲？《開罐 Opener》綜合各方網民意見，為大家一一拆解！

👇👇👇點圖齊來感受黃德斌的魅力！👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

點擊睇全文：大叔的愛｜黃德斌HeHe演出獲激讚 5大原因搶盡Edan/Anson Lo風頭