撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-07-05 17:36

人生不如事十常八九，有時候遇上不快的事，都想找朋友「放負」，傾訴一下就沒事了。但總有一些朋友不太會安慰別人，有時候聽他們自以為安撫的行為，反而傾訴者越聽越生氣。不想好心作壞事？就要避開以下幾類說話了！

《三流之路》劇照

有時候想安慰朋友，但不知道都講些甚麼好？有時候講錯說話，讓傾訴者感到難受，無疑是種二次傷害。相信每個人想安慰朋友的出發點都是好的，所以有時候該說些甚麼時，耐心的聆聽比起說話更能撫慰人心。以下4類安慰說話難聽過粗口，如果不是想絕交，就千萬別說了！

👇👇👇按圖看4類安慰說話難聽過粗口 亂講嘢等同二次傷害👇👇👇

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同場加映：大叔的愛｜黃德斌HeHe演出獲激讚 5大原因搶盡Edan/Anson Lo風頭

《大叔的愛》兩大主角Edan和Anson Lo當然獲得鏡粉們力撐，但出演大叔角色KK（翟國強）的黃德斌亦毫不輸蝕，大量網民於討論區大讚對他的表演相當有驚喜！更有自稱是路人粉的網民表示會為了他繼續追看下去！究竟黃德斌於劇中有何魅力足以吸引各大粉絲？《開罐 Opener》綜合各方網民意見，為大家一一拆解！

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同場加映：網民一字摧毀16套經典電視劇 《新紮師兄》變《結紮師兄》

電視劇改得一個好名字，除了能表達劇集內容和風格，亦讓觀眾留下深刻印象。可大家又有沒有想過，於劇名中加一個字，便能顛覆該劇於你心中的形象？近日有網民拋磚引玉，開PO邀請各界網民「一人改一個字摧毀一套電視劇」，引來不少創意回覆，經典劇如《新紮師兄》、《絕代雙驕》，甚至是本年度的韓劇《驅魔麵館》都無一倖免，統統畫風突變變了樣！

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