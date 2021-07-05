撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-07-05 17:27

月入3萬元足夠應付生活嗎？算是比上不足比下有餘嗎？有網民表示自己月入不足2萬元，認為3萬月薪是人生的分水嶺，引來大量網民激辯，有人認為3萬元都只是貧窮線下，亦有人覺得「慳慳地都夠使」，到底3萬算多定算少？

網民在連登討論區發文《3皮月薪真係人生分水嶺》，不過卻引來大量網民反對，指這是Fresh Grad的錯覺，3萬元其實普通到不得了，直言現在的新樓動輒都要兩、三萬元一呎，就算不吃不喝，分分鐘連一格階磚都買不起。不過亦有網民留言指3萬元也可以過得很精彩。

連登仔表示：月入3萬都係窮人。

👇👇👇按圖看網民激辯入月幾多算有錢👇👇👇

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同場加映：培生擂台票價最貴2.8萬網民鬧爆 鍾培生寸爆回應 大J直播解畫

鍾培生及林作大戰詳情公布，門票最貴索價28,800元，網民紛紛湧入鍾培生facebook鬧爆飛貴，又指對戰商業味濃，似是鍾培生、林作二人聯手搵錢。鍾培生對此在facebook留言下回覆網民，《開罐》更得到鍾培生獨家回應。

拳賽名為《培生擂台：無敵杯We Are Champs》將於2021年9月29日（星期六）晚，在九龍灣國際展貿中心StarHall舉行，門票將於7月12日發售，價格票價分為一般觀眾：$1280、$2580；VIP $4800、$6200，以及VVIP $12800至$28800。同場更有大J大戰Boyz Steven（張致恆）。

👇👇👇按圖看大J及鍾培生寸爆回應👇👇👇

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同場加映：日本萌妹穿睡衣直播打機 因一事觀眾暴升也不知 事後反應超可愛

近日一位日本實況主HiNas3（Hina），因為太專心打機而一夜爆紅，默默無聞的只有200人收看的小台，一躍成為過萬觀眾的大台，更被觀眾稱為主播中的清流，到底當中發生了甚麼事？Twitch是一個網上直播平台，匯集世界各地不同的主播，有音樂台、打機台、聊天台等等。當中遊戲直播最受歡型，有技術型主播、有搞笑型主播，亦有露肉型主播，個個出奇招搶收視。Hina亦是其中一位，開播4年，收看人數只得200人，可是在6月的一個晚上，一切都改變了。

👇👇👇按圖看Hina爆紅經過及小故事👇👇👇

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