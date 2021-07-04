撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-07-04 07:00

《全裸監督2》上架以來，一直受網民關注。除了劇中女星的火辣演出之外，更令人可以一窺AV界的神秘面貌。作為劇中核心人物山田孝之的原形，日本AV界元祖村西透，亦乘勢出書，更在書中大爆如何遊說女生拍AV。

在令一個女生心甘情願，放下包袱地，在鏡頭前展示自己，更要在眾目睽睽下發生性行為，絕對不是易事。村西透在書籍《AV帝王說服術》中，指出遊說女生拍AV，有由淺入深4大步驟，最初也是曼關鍵的一步，就是利用照片。

《全裸監督2》本尊村西透，指出遊說女生拍AV，有由淺入深4大步驟。

他在書中表示，自己一直相信照片遠比說話有力，因為都會用相片打開話題，以及作為說服的工具。除了可以令對方消除不安之外，亦可以令對方看到自己的未來，到底是甚麼照片？

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同場加映：神秘漫畫揭AV界深度秘密 爆料牽連清水健 男優最怕片種是？

AV男優辛酸不是新鮮事，不過最近有一部「過於真實」漫畫開始引起網民注意，更引出了AV達人一劍浣春秋親自分析，推敲作者身份之餘，更不小心爆出其他秘聞！漫畫名叫《我開始做AV男優了》，作者是一位名叫「蛙野」的漫畫家，作品由2020年6月開始連載，本來默默無聞，直到網上開始流傳作者是一位AV業界人士，加上作品中充滿片場的小秘聞，以及只有行內人才有機會接觸的細節，令網民開始猜測作者的真正身份。

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同場加映：清水健爆業內秘辛拍AV險死嚇呆深田詠美 AV男優最怕的動作竟是？

深田詠美不時會邀請嘉賓上節目，之前更請過明日花綺羅！今次找來了清水健！AV男優看上去很爽，可以跟不同的女優啪啪啪，不過背後的辛酸和壓力亦非常巨大，有時連女優都會受不住。大家都知道，男優並非如鏡頭前般享受，頻繁的拍攝反而令身體難以承受。不過近日清水健無意間的一句話，令網民得知，男優除了在身體上要承受壓力之外，更有另一重從來不為人知的辛酸，連現役AV女優深田詠美都大感意外。

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