撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-07-06 16:59

「跟蹤狂騷擾」一直是困擾著日本社會的問題，雖然自1999年後的桶川車站殺人事件後制定了《反跟蹤狂法》，但類似事件仍不時發生，甚至演變成命案。最近，大阪又發生了跟蹤狂殺人事件，一位56歲的已婚大叔懷疑求愛不果，用刀刺殺25歲的年輕酒吧老闆娘，利刀刺穿脖子和胸口令她失血過多而死，媒體起底後發現這位大叔對死者進行「痴漢騷擾」行為長達4年，悲劇本來避免......

綜合日本媒體「FNN富士新聞網」和「文春Online」報道，6月14日警方接報在大阪JR天滿站附近的酒吧「ごまちゃん」發現屍體，一名25歲女性的脖子和胸口被兇手深深地刺了10多刀，失血過多身亡，其後證實身份是事發酒吧的老闆娘稻田真優子，她因年輕貌美而被當地人稱為「天滿的田中美保」。根據熟人的供詞，死者早已失聯多日，最後朋友到酒吧發現大門上鎖，與大廈管理員破門而入才揭發事件。

案件發生4天後，警方逮捕了56歲的熟客大叔宮本浩志，並取得閉路電視證明死者被殺害當日只有他進出酒吧。不過令人震驚的是這位大叔的背景資料和過往事蹟，原來他是真優子的超級跟蹤狂，據酒吧客人爆料指，他對死者的痴漢行為已經持續了4年多，雖然女方感到困擾卻不知道該如何開口求助。而最過份的是，這位大叔已經是有家室的人，更育有2名子女，依然毫不忌諱地追求真優子，甚至造成這次慘劇。

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同場加映：茨城一家兇殺案疑犯落網 日媒揭極殘暴黑歷史 曾虐貓帶屍體上學

2019年9月，日本茨城縣發生了一宗慘絕人寰的家庭兇殺案，一對居住在2層高獨立式住宅的夫妻被突然入侵屋內的犯人用利刀刺死，遺下3名無依無靠的年輕子女。這單案件經歷了長達2年的調查，可是因為證據和線索不足而令兇手一直逍遙法外，直到最近才終於有新的進展。



警方於日前逮捕了26歲的疑犯岡庭由征，消息傳出後日本媒體立即對他「大起底」，發現是他一位極為冷酷兇殘的少年罪犯，曾在街上拿刀刺傷幼童、甚至斬去貓咪的頭部帶回學校，但什麼這樣危險的人物會一直潛藏在社會中，沒有被法律制裁關進監獄？

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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