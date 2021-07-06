撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-07-06 17:41

台灣男星邱勝翊（王子），和鄧麗欣（Stephy）早前在IG宣告分手，三年姊弟戀告終。棒棒堂的王子 終究成不了Stephy的王子。不過你知道，王子為什麼叫王子嗎？這個有點中二的名字，原來有段故。

不少台灣名人，都會有個中二得來又令人記得的藝名。當年的偶像團體大戰，王子所在的棒棒堂，也有名字特別的敖犬、飛輪海中的炎亞綸，都不是真名，更別說女團黑澀會中的鬼鬼、丫頭等，到底他們的名字來源是甚麼？原來不少都十分中二。

王子原名邱勝翊，為什麼會取「王子」這個外號？

原名邱勝翊的王子，起初以是英文「Prince」為外號，後改為中文「王子」，感覺比較親切，那麼他的名字是怎樣來的？

👇👇👇按圖看9個台灣名人藝名中二由來👇👇👇

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同場加映：《全裸監督2》6位女演員大尺度演出 24歲女主角性愛情節假戲真做

《全裸監督2》在Netflix上架後，成為網民討論焦點，第二季加入的女星亦非常搶鏡，更有女星是被封殺之後的復出之作！森田望智、伊藤沙莉、冨手麻妙，你知道是誰嗎？如果有看《全裸監督》的話，應該不會陌生，可是你知道，她們有人曾是風光一時的AKB隊員，有人曾出演過《女王的教室》，更有人是鬼才導演園子溫的愛將！

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同場加映：宇多田光出櫃獲力撐 9個日本歌姬陪著90後長大 有人已喪失聽覺

日本歌姬宇多田光，日前在IG出櫃，直言自己「非二元性別者」，引起哄動之餘，亦獲歌迷力撐。更有網民想起她當年初登Music Station的青澀樣子，感嘆時日太快。這9位陪著我們長大的日本歌姬，你仍在聽她們的歌嗎？

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