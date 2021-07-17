隨著性觀念的開放，「約炮」不再是件禁忌的事情，有些人在有生理需求時，便會尋求約炮解決。不過近年來出現一種新型態的「約素炮」，究竟「素炮」是什麼意思？



▼▼▼即睇情侶的對話及網民看法，了解「素炮」和「葷炮」▼▼▼

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很多人好奇，只是約出來一起睡覺到底有什麼好的？不過先前就曾有許多網友分享，比起約出來做愛，跟陌生人一起抱著睡覺、聊聊天，反而更有情侶間陪伴的感覺；比起肉身的交流，精神層面的交流更能填補心中的空虛。但是也有人認為，由於兩人的互動太像情侶，很容易暈船愛上對方，而且有時候感覺來了還是會不小心發生關係。

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