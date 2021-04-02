性學教室YouTuber專訪：約炮文化速食愛情　一夜情裡尋找愛更空虛

撰文： 女人迷 最後更新日期： 2021-04-02 19:32

以影音、圖文創作開始，YouTuber 超直白在自己的頻道中分享生活趣事、個人整形經驗，後來為了培養專業，進了性學研究所。期間她錄製了「性學小教室」一系列單元，希望以正確、開放、專業的態度與大眾談性。

她曾說過：「性與大眾息息相關，但多數人避而不談。」兩性該如何談性？大眾對於性存在的疑惑與迷思有哪些？現代人的約炮文化背後，真實的渴求是什麼？透過與超直白的專訪，或許我們可以窺見，性的談與不談、做與不做間，與愛相關。

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性學小教室：這樣會不會懷孕？下體有異味怎麼辦？

在經營性學小教室單元後，超直白直言，開始收到很多關於性方面疑問的私訊與留言，其中最讓她印象深刻的就是：這樣會不會懷孕？

不論男女，詳述事件細節、自己的處理方式，把她當作專業醫生詢問，「但我真的不是醫生，也沒辦法幫你判斷這樣會不會懷孕，最正確的做法還是如果擔心就去看醫生。」

但她也透過這樣的現象，給出了一些發人省思的觀察，「他們為什麼要來問我？或許是大眾對於性教育、性知識的不足，也可能是他們不好意思談論、沒有人可以詢問，所以來問我。」她接著說，性教育其實非常重要，我們可以以家為單位開始做起。當孩子向父母詢問性、懷孕或快感等相關問題時，父母可以試著大方地與孩子一起探索他們的疑問，而不是權威式地禁止或逃避式地拒答。

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另外，超直白也觀察到，許多女性在性愛中遇到的問題，其根本來自於自卑與對自己的不夠了解。「例如，很多女生恐懼或排斥被口交這件事，她們並不是不喜歡，而是擔心自己的下體有異味，或是其實很多女生根本沒看過、探索過自己的私密處。」對於未知的事物，我們會本能地恐懼。

對此，超直白建議女性們可以透過認識自己的私處開始，拿面鏡子觀察，明白沒有完美的私密處，陰唇不對稱、淡色或褐色，這些都是私密處獨一無二的樣子，學會欣賞自己的身體，生出自信，在面對性愛時不再恐懼被評論比較，反而能更享受性愛時彼此的觸碰與愛撫。

若是擔心下體有異味，超直白亦指出了解自己的生理狀態，偶爾的分泌物是正常生理現象，平時也可以使用私密處專用的洗潔劑來清洗私處，讓女性能夠自在地享受性愛。

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求歡被拒？硬不起來？不要咎責彼此，學習「有」或「沒有」都自在的心態

另外，超直白也談及兩性在性愛時的煩惱。華人社會中，多數人對談論性持保守態度，使得我們在面對自己的情慾時，不知如何自處。

而這個狀況，在許多女性試圖表達情慾、向伴侶求歡時，成了一道深壑的坎。之於男性，比大小、比時間、比長短，這種不斷被比較的壓力，也讓男性在面對自身有性功能勃起障礙時，因為自尊與羞愧的心態，會選擇避而不談。

面對兩性對性愛的困擾，超直白回歸到根本給出解答，「我覺得，要從『接受』做起。面對求歡被拒或是硬不起來這樣的問題，首先要做的是接受自己、接受對方的回應與接受事實。」她解釋，當你選擇以接受的心態去看待問題，就多了可以討論的空間。

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要學習一種「有」或「沒有」都自在的心態，當你向伴侶表達自己的情慾時，也要接受伴侶可能當時不在狀態裡，不需要去咎責自己或對方，用開放的心態表達情慾，才不會使得談論性這件事成為一種壓力。

對於有性功能勃起障礙的男性，超直白則建議，要學著去接受並觀察自己的狀態。如果真的有勃起功能問題，並不需要感到羞愧。「因為很多男生，他可能對於自己硬不起來這件事閉口不談，間接也會影響到伴侶的情緒，久了伴侶可能會懷疑是自己的問題。而伴侶給的壓力，很多時候會讓硬不起來的這個狀況，更嚴重。男性的自尊心太強，應該要更正視你為什麼無法開口？」

試著去接納自己，也信任伴侶，尋求專業幫助，才能從根本慢慢地改善問題。

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現代人該練習的親密接觸：重溫「被愛包圍」的親密感

談起為何開始以性學為主題的 YouTube 單元，超直白坦言，也並非自己對性有深刻濃厚的研究，單純是進入性學研究所後，將性學知識視為自身專業，也希望透過分享，讓更多人可以健康正確地談論性。

對於自己在學院學習到印象最深刻的，是一門叫做「親密接觸」的課程。它是一個需要花時間，好好探索、感受對方身體的建立親密感的方式。超直白分享道，「施作按摩者以盤腿的姿態坐著，被按摩的人，頭面向施作者枕在他的大腿上。這個姿勢，被按摩者的臉會很貼近施作者的私密處，然後施作者緩慢地，從頭、肩膀、背部到腿部，按摩對方的身體。」她說，這堂課之所以讓自己留下深刻印象，也想特別提出來分享的原因是，整堂課她感受到了一種被愛包圍的親密感。

「那種感覺很溫柔、很放鬆，也很少能在緊繃日常中，放下自己，去感受別人的貼近。」

現下因科技進步，我們這個世代發展出了獨有的約炮文化，面對此一現象，超直白亦有感地談及，「現代人太習慣發展速食愛情。人家說一夜情，但我覺得或許那只是『一夜性』，你要怎麼在沒有感情基礎上的東西，追求愛情呢？我們在約炮軟體上標示自己的特長：不暈船、做過愛滋檢查、技巧佳⋯⋯將自己與性愛這件事商品化了。但其實，很多人約完炮、一夜情後都只感到更加的空虛。」

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當我們太習慣快速性愛、快速得到，卻沒花過時間感受性裡很重要的因素，就是被愛包圍的滿足感。其實性不是簡單的抽插運動，超直白語氣裡有堅定，「就像這次訪問，我跟你談的很多東西其實不是性愛技巧，更多地是心理層面的感受。」很多人著重在如何讓伴侶獲得高潮、如何增進自己的性愛技巧、如何改善自己的性功能問題。

若你對性愛想有更深一步的認識，超直白也大方推薦影集《性愛自修室》、《AV 帝王》與知名 AV 男星清水健的著作《完美性愛實戰講座》，但其實談來談去，你會發現，性愛還是得回歸最關鍵的心理與情感面。

「因此，我們必須先明白，感情並不是一種交換，肉體能享受即刻滿足的激情，但若你想尋求的是更長遠、深沈的感情關係，或許放慢腳步，去探索自己，也願意投注時間關心與理解對方，我們才能在寂寞的現代社會裡，找回被愛包圍的能力。」

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：專訪 YouTuber 超直白：不要在「一夜性」裡，尋找愛】