撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-07-02 14:11

韓國女子組合Brown Eyed Girls成員孫佳人，日前被韓媒揭發她曾經非法注射俗稱「牛奶針」的異丙酚而被罰款100萬韓圜（港元6600）。事後，她所屬的經紀公司發聲明承認吸毒一事。過往亦曾經有不少韓星被揭發吸毒。《Opener》就和大家一起看看他們的近況如何。

【1】孫佳人

現年33歲的孫佳人，是出道15年的長壽女團Brown Eyed Girls的成員，最近被韓媒揭發她曾經在2019年7至8月非法注射「丙泊酚」，被罰款100萬韓圜（港元6600）。她的經紀公司事後發聲明承認吸毒一事，並指佳人是因為「抑鬱症、睡眠障礙」等心理因素而作出了不慎重的決定。



據悉異丙酚是一種強效麻醉劑，由於持續時間相對短及少有不良反應，多數用於整容手術上，用家注射後多數直接入睡，但仍有部分人因而上癮。有些人使用牛奶針後會感到放鬆並降低焦慮，因此易被人作為替代性毒品。

消息傳出後，有網民翻找佳人曾經在2017年於IG上「公審」前男友朱智勛的帖子，嘲諷她，指她自打嘴巴。當時，佳人直指對方曾經誘導她吸食大麻，但強調自己「活得比誰都堂堂正正」，不會對毒品低頭。

孫佳人／OSEN圖片

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