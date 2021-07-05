日網票選30歲以上韓國人氣女星Top 20　她打敗孫藝珍、允兒拿第一

撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-07-05 15:18

除K-POP之外，韓劇在全球都有很高人氣。日本網站rankingoo早前進行票選，超過6,200名網民選出最高人氣的30歲以上韓國女演員。憑著《愛的迫降》在日本人氣急升的孫藝珍竟然不是第一！

【第20位】黃正音

現年36歲的黃正音，早年因為與朴敘俊於劇集《她很漂亮》中合作，而在日本打響了名堂。因為經常拍喜劇，所以在日本網民眼中，她的印象十分開朗和正面。

黃正音

【第19位】高雅羅

現年31歲的高雅羅，在2016年憑著古裝劇《花郎》而在日本人氣急升。不少日本網民大讚她穿韓服的樣子十分好看。

高雅羅

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同場加映：韓OTT平台公布2021上半年人氣劇集排名

轉眼間，2021年的上半年已經過去。今年全球繼續受到新冠疫情影響，相信大家都多了時間留在家中抗疫煲劇。想知道自己有沒有錯過今年推出的好劇、好戲？韓國OTT平台Seezn近日公布了2021年上半年最高人氣的劇集、電影及綜藝節目TOP 7。你又看了幾多部上榜的作品？

▼▼▼劇集部排名▼▼▼

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