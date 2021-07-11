撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-07-11 07:00

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

最近台灣有網民查看家中閉路電視揭發，爺爺的看護竟然因為寂寞難耐，而對爺爺「下手」，裸身騎在他身上找慰藉，令爺爺氣喘跟體虛。

台灣有網民查看家中閉路電視揭發，爺爺的看護因寂寞難耐，而對爺爺「下手」（FB@爆料公社）

身體的寂寞，其實也可以用性玩具DIY解決，無需像看護般以身犯險。香港情趣頻道主持人Cindy Yeung，教大家6個挑選性玩具注意位，老手都分分鐘會中伏。

情趣頻道主持人Cindy Yeung，教大家6個挑選性玩具注意位。

性玩具對於女生來說，是排解寂寞的好朋友，另一方面也可以將之作為開發自己的小工具，但怎樣才算適合你用的性玩具？新手該如何入門？還有最基本的性玩具知識，由Cindy一次過為大家解答。

👇👇👇按圖看女生性玩具6大注意位👇👇👇

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不是每一款玩具都可以用水洗，連儲存器具都有講究。不少朋友都會在房間玩玩具，要拿出房門到廁所清洗多少會有點尷尬。其實有不少方便的清潔方法，例如清潔液和清潔泡沫，亦有專為儲存玩具的殺菌器具。不過如何判斷，玩具可否用水洗、何為乾淨，就要看下面的注意位了！

同場加映：用性玩具開發身體9個技巧 除了G點之外更有C點

性愛從來不是一個人的事，如何令雙方都可以在過程中，得到美好的感受，對一對情侶來說是一個大課題。性教育工作者、Sally Coco 創辦人Vera Lui表示，原來性玩具除了可以滿足自己的性需要之外，亦可以用來開發自己。不過她認為，首先要先了解自己的身體，再用手指、性玩具等輔助，發掘自己的敏感帶。

原來女性身體的敏感帶，不只存在於陰道，連皮膚都可以敏感帶，而除了G點之外，更有較難開發的C點，如何一步一步找到自己的敏感帶？

立即click入內文睇足本版：用性玩具開發身體9個技巧 除了G點之外更有C點

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