同居10大鬧交導火線　性事不合僅第8　第1名不意外你又忍唔忍到？

很多情侶交往一段時間之後會選擇同居，不只可以天天看到彼此，還能互相照應，不過住在一起有好有壞，有些情侶同居後吵架頻率反而增加。此外，受到COVID-19影響，許多人在家上班、避免外出，同居情侶相處的時間拉長，原本看似平凡無奇的小事，意外成為兩人吵架的導火線，還有網友因此發問「疫情之下如何相看兩不厭？」



今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出網友熱議同居情侶容易為哪些事情吵架，在朝夕相處下，你儂我儂居然演變成相愛相殺，實在讓人感嘆相愛容易相處難呀！

第10名：打電動、滑手機、追劇不理人

很多情侶為了不用再上演「離情依依」的劇碼決定同居，原本以為同居後可以增加談情說愛的時間，但更多時候卻是兩人在同一個空間裡各自做各自的事。雖然有自己的興趣是件好事，但有網友抱怨，另一半整天沒有講過一句話，完全沈浸在追劇、打電動，雙方失去互動交流，覺得感情好像變淡了。網友建議雙方可特地安排兩人時光，在固定時間中一起做雙方有興趣的事，為感情加溫。

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第9名：為了小事整天碎碎念

「我不是叫你要倒垃圾嗎？」、「你又買什麼網購亂花錢！」以前覺得魅力滿分的戀人，在同居後瞬間變成挑剔你生活習慣的老爸、老媽，特別是下班後只想放鬆休息，耳邊卻傳來陣陣嘮叨責罵，當下真的會馬上暴怒。

網友認為雙方應該在冷靜的時候，一起規定同居的生活公約，才不會不小心誤觸對方的地雷，讓彼此互看不順眼。

第8名：性事不合頻率對不上

剛開始同居、熱戀時期，兩人都對彼此「性」趣滿滿，性生活美滿。

不過等到同居一段時間後，已經失去新鮮感與神秘感，還得忍受對方不做家事、放屁打嗝的醜態，漸漸地就對彼此「性」趣缺缺，網友抱怨「好像變成跟普通朋友住在一起一樣！」加上很多人不敢開口跟伴侶談性，久而久之就成為感情的隱形殺手。

第7名：素顏、放屁、打嗝形象崩壞

還沒住在一起之前，每次約會雙方都精心打扮，要展現出最完美的一面。不過同居之後，每天一睜開眼就看見對方，根本藏不住素顏、剛睡醒有眼屎的樣子，有時候還會不小心直接在對方面前放屁、打嗝，雖然都是正常的生理現象，但是沒有神秘感以後，真的比較容易對彼此失去戀愛的感覺，抱怨自己怎麼會跟這麼邋遢、沒形象的人在一起。

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第6名：去哪都要報備管很多

以前自己住的時候，愛去哪裡就去哪裡，心血來潮半夜三點出門也不會怎樣。不過住在一起之後，就連出門買個早餐也要向另一半報備，有些網友認為被管很多、失去自由，有時被對方提醒「要早點回家」還會心生厭煩。不過有網友認為，同居之後，「家」就是兩人共有的，報備是基本禮儀，如果有一方突然搞消失、不吭一聲就跑出門，實在會讓伴侶擔心安危。

第5名：生活作息不同打擾睡眠

「趁現在工作完才1點，趕快來打場遊戲！」明明對方隔天早上7點就要上班，你卻想珍惜得來不易的放風時間，徹夜打電動不睡覺，明亮的電燈、敲打鍵盤的聲音，嚴重影響另一半的睡眠品質，長期沒睡飽的情況下，就會大發脾氣吵起來。網友建議兩人若作息差很多，可請早睡的一方戴上眼罩、耳塞，晚睡的一方則放低音量，甚至到另一個房間做事，兩人互退一步才是長久之道。

第4名：24小時被監視沒隱私

情侶同居以後，「個人隱私」就變成非常奢侈的事，有時候你只想安靜地一個人看電影，或是跟好朋友通電話聊天，但當你做這些事情時，總會意識到另一半就在你旁邊，心裡莫名覺得不自在。加上受到疫情影響，情侶一起待在家的時間變長，彼此線上開會的時候還可能互相干擾，漸漸地從每天都想膩在一起的心情，變成「相看兩厭」的局面。

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第3名：家事擺爛到天荒地老

自己與家人住在一起的時候，就會為了誰要洗碗、掃廁所吵架，更何況是來自兩個完全不同家庭的人，雙方對於分配家事的看法南轅北轍。常常會有網友發文求助，覺得家事都是自己在做，另一半只會擺爛、推託，碗盤堆好幾天、地板積了一層灰塵，對方卻還是無動於衷，因此抱怨「怎麼會有這麼懶惰的人！」網友認為同居情侶應該製作一份家事規劃表，訂定規則執行，過程中可以藉由讚美提高對方做家事的意願。

第2名：水電費、房租談錢傷感情

俗話說「談錢傷感情」，套用在感情再好的情侶身上也是如此。住在一起之後，不但要一起分攤房租、水電瓦斯費用，還要一起採購日用品、食材等，如果每筆開銷都要拿計算機精算，實在會算到沒完沒了，加上許多情侶的薪資差距頗大，有時也會出現「他賺比較多，為什麼不能多分擔一點？」的念頭，埋下吵架的種子。網友建議同居情侶可以規劃「共同錢包」，兩人規定好各要放入多少錢，當有共同開銷時，就可用共同錢包支出。

第1名：抽煙、喝酒壞習慣一堆

以前認為自己可以忍受抽煙、喝酒等小事，但實際要長時間住在一起，才會突然發現這些看似小事的壞習慣，成為互看不爽的關鍵原因！特別是一方有抽煙、喝酒習慣而另一方沒有，如果要求沒吸菸者長期吸入二手煙，或是有酗酒習慣者整天喝到不省人事，對於兩人的感情與身體都是一大傷害，苦苦勸告戒煙、戒酒還可能挑起戰火，吵到不可開交。

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月24日至2021年06月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『情侶同居吵架導火線』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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