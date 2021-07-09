撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-07-09 18:27

「香港婚紗展暨世界結婚巡禮2021」及「香港婚宴展暨結婚用品博覽2021」即日起至7月11日於灣仔會議展覽中心舉行。各項相關服務及用品如婚紗攝影、婚紗晚裝禮服、新娘化妝、婚禮花車、證婚服務、婚禮統籌等齊集會場，方便新人們能省錢省時間地籌備婚禮！現場提供不少優惠及禮品，入場前睇清下文拎盡著數！

「香港婚紗展暨世界結婚巡禮2021」及「香港婚宴展暨結婚用品博覽2021」即日起至7月11日於灣仔會議展覽中心舉行。（資料圖片）

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婚禮一大開支必數買餅卡！在婚展中購買餅卡往往能享有較大的折扣，較於一般門市平近兩成，因此行婚展前不妨先mark實各大禮餅品牌的優惠。《開罐 Opener》為大家整理了場內6大禮餅品牌優惠，最高有6折優惠！

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同場加映：疫情下婚宴畀人情注意位

以往大家去飲都會問「人情公價」是多少，但現在除了人情價目以外，相信大家都會有另一個疑問，就是如果婚禮由酒席改為觀禮，到底需不需要給人情？要給的話又該給多少？還有！酒席變外賣自取的話又該如何計算人情？

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同場加映：答應做婚禮兄弟姊妹前9大考慮

好朋友結婚邀請你做兄弟姊妹當然開心，但若想朋友婚禮盡善盡美，被邀請的你亦有責任考慮清楚！除了日期時間是否許可等基本問題外，其實亦要考慮各種禁忌和禮儀上的問題！究竟做姊妹是否不可超過三次？家中遇上白事是否真的不能參與？參與的正確心態該是怎樣？《開罐 Opener》為大家請來身兼Pink Wedding婚禮統籌師及活動司儀的Ingrid Lam以專業角度給大家一些建議！

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點擊睇全文：答應做婚禮兄弟姊妹前9大考慮 白事/離過婚有禁忌？人情要畀嗎？