撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-07-09 18:35

【黎明 / 黎明演唱會 / MIRROR/ 姜濤／姜糖/ Anson Lo／盧瀚霆／大叔的愛／教主／教徒】黎明7月10日至18日舉行9場《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》，據悉，「金句王」黎明會為演唱會增添新元素，加設Talk Show環節，將演唱會和棟篤笑二合一。 講起港產偶像派，大家一定會想起人氣男團MIRROR，但有網民指早前開Po指黎明才是初代香港偶像，當年黎明粉絲瘋狂程度，讓一眾鏡粉、姜糖、神徒們都望塵莫及。

HK01圖片

人氣組合MIRROR重掀偶像熱潮，7月7日成員Anson Lo （盧瀚霆）生日，有粉絲耗資巨額租下尖沙咀碼頭的巨型廣告牌；早前5月姜濤生日時亦有「姜糖」花近百萬在遍佈港九的7個大型LED、電車、電車站、巴士站投放廣告、高調為偶像慶祝生日。

作為初代港產偶像，當年黎明粉絲瘋狂程度，絕對比鏡粉、姜糖、神徒們誇張。不但為見偶像一面導致封路，1997年「黎明的Live Version」演唱會有來自10個國家及地區，為數約六百多人組成的「黎明家族世界大聯盟」聚集在紅館，被傳媒稱為「十國聯盟粉絲團」。

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同場加映：MIRROR致婚姻破裂群組10萬人力斥老婆痴迷行為！自封姜太好小事

早前懷疑有鏡粉的老公實在忍受不了另一半的瘋狂追星行為，於是在Facebook開設「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」，結果引來眾多苦主老公入Group齊呻老婆追星的瘋狂行為。群組開設短短兩天，人數已急升至逼近十萬！

當中還未中伏的大家可以有定心理準備防患於未然，而若你的另一半已中大半徵狀，那你就只好認命、好好迎接另一半及MIRROR帶給你的愛吧……

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同場加映：大叔的愛｜Edan浮誇表情超爆笑！6大零偶包瞬間 Barcode頭最經典

而劇中除了對超有反差萌飾演大叔KK的黃德斌讚不絕口外，飾演阿田的MIRROR成員呂爵安（Edan）一樣獲得觀眾喜愛，認為他在劇中的表情相當豐富多變，更難得是貴為偶像的他能如此放下偶像包袱！



其實Edan拋開偶包並非新鮮事，他出道以來不論於團體活動、個人社交平台、綜藝節目還是廣告都盡露自己拋開一切的形象，為大家帶來不少歡樂！

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