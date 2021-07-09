撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-07-09 16:33

曾有「浸大E神」稱號的𡃁模楊焉（原名：楊梓瑤 Carol）2014年退隱娛樂圈後，已轉行做瑜伽導師，兼且有自己的Studio。近日她在IG Story PO上自己的孕照，一臉幸福，原來已懷孕了31周。 其實除了浸大E神外，以往香港也出現不少𡃁模，猶記得書展出寫真集時不少引起哄動，究竟昔日𡃁模各人的近況如何?《開罐》為大家盤點了昔日７個大家熟識的𡃁模近況，有人已收山嫁入豪門做少奶奶，也有人退隱江湖轉行做文職，各有各際遇。

今年32歲的Carol 08年參加香港動漫節「Bandai Girl」選舉大賽獲冠軍而打入娛樂圈，2010年推出寫真集，因驕人身材而得「浸大E神」外號。同年在《婚前試愛》擔任第二女主角，戲中與羅子溢（原名羅仲謙)有大膽激烈床戲，及後也曾參演過《猛男滾死隊》、《人約離婚後》及《猛鬼愛情故事》等電影。

不過近年Carol已隱退娛樂圈轉為瑜伽導師，更開設個人STUDIO開班，不時在IG上分享生活點滴，晒高難度瑜伽動作pose。近日Carol突然於IG story post了她的孕照，現已陀B 31周，成為準媽咪的她一臉幸福。

講起「𡃁模」，除了Carol之外，大家還記得仍有其他𡃁模當年迷倒萬千少男。究竟她們的近況如何？

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