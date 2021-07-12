撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-07-12 17:09

【黎明 / 黎明演唱會 / MIRROR/ 姜濤／姜糖/蒙著嘴說愛你】《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》7月10日開鑼，首場黎明請了林海峰做演唱會嘉賓，二人更合唱《蒙著嘴說愛你》，令在場粉絲尖叫，不少網民更表示希望Leon真的會請姜濤做演唱會嘉賓。雖然二人活躍於不同年代，但同樣都是人氣王，二人原來也有不少共通點 !

黎明今年首場演唱會在７月１０日舉行，還找到林海峰做表演嘉賓，當二人一起合唱1993年冧女金曲《夏日傾情》時，唱到中段曲風一轉，忽然唱出姜濤的《蒙著嘴說愛你》，令在場粉絲狂叫！短片在社交平台廣傳，連姜濤也有share，更有人指其實不少黎明粉同樣是姜糖，更跪求黎明可以請姜濤真身上演唱會來個大合唱！

姜濤在IG也有share短片,更表示謝謝! ( IG@keung_show)

其實兩人雖然都是代表不同年代的人氣王，但其實二人原來也有不少共通點 ! 除了兩人同屬偶像派，外表都是白淨靚仔乖乖形象外，原來連成長背景都十分相似！

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同場加映：姜濤灣、AnsonLo郵輪鏡粉未算癲？初代港產偶像黎明當年有幾紅？

作為初代港產偶像，當年黎明粉絲瘋狂程度，絕對比鏡粉、姜糖、神徒們誇張。不但為見偶像一面導致封路，1997年「黎明的Live Version」演唱會有來自10個國家及地區，為數約六百多人組成的「黎明家族世界大聯盟」聚集在紅館，被傳媒稱為「十國聯盟粉絲團」。

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