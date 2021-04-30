撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-30 17:29

自疫情開始至今，本港經濟大受打擊，港人的生活壓力愈來愈大。根據香港心理衛生會近月公佈的「全港抑鬱指數調查2020」，結果發現有23%受訪者有中等至嚴重程度抑鬱，較2018年或之前同類型的調查上升了27%。其中18至44歲及女性的抑鬱指數較高。另外，踏入DSE考試的日子，相信不少考生都深感壓力，究竟有甚麼方法有效減壓？不妨參考以下名人的減壓方法！

DSE開考在即，相信一眾考生都深感壓力！（《孤單又燦爛的神—鬼怪》截圖）

香港心理衞生會近月公布「全港抑鬱指數調查2020」調查結果，在去年8至9月以網上問卷和電話訪問方式訪問1,336人。結果顯示，受訪者整體抑鬱指數大幅上升，其中有23%受訪者有中等至嚴重抑鬱程度，當中有8.4%人的抑鬱程度達「較大至嚴重」，較2018年之前的同類型調查上升27%，而調查更發現18至44歲及女性的抑鬱指數較高。其中65.2%受訪者認為壓力來自政治或社會環境，有61.7%受訪者則認為壓力來自新型冠狀病毒疫情，其他來源有家庭、健康、工作等。

不少明星分享過減壓方法，如鍾嘉欣曾經拍片分享使用精油來減壓，而《全民造星III》Ansonbean接受訪問時也曾分享獨家減壓方法，原來他留學英國面對環境轉變，壓力太大，於是研發出一個獨特的減壓方法，非常搞笑兼有畫面。👇👇👇即睇下圖名人分享6大減壓方法👇👇👇

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常常說DSE文憑試「一試定生死」，入唔入到大學就睇這個考試。一眾考生難免感到壓力大，既緊張又焦慮，甚至出現失眠，影響精神。究竟有甚麼方法可以加速入睡呢？美國醫學博士教一個簡單呼吸法，只需3個步驟即可減緩心跳，迅速入睡。另外，腹式呼吸法也可以使身體放鬆，增加睡意。

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連登網民開Po，題為「返工多年嘅老鬼有咩同fresh grad講？」，提及一眾FreshGrad即將脫離學生身份，踏入職場要注意的事項。不少網民提醒如果遇上伏工，或者覺得留在公司學唔到嘢，就要考慮離開，千萬不能有「做夠一年先好轉工」的心態。有網民就提到工作時若遇到不明白的地方，千萬不要自以為是，一定要問清楚明白先去做，以免最後出現更大問題。

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同場加映：專家教8大衣物防霉方法

夏天潮濕衣物勁難晾乾、異味難除，不想與女神近距離接觸、衣服散發一股噏味？要去除異味就要參考以下兩位專家的做法。日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu在YouTube個人頻道分享一個簡單快捷又有效的晾衫方法，只需改變衣物的排列便可加快衣物晾乾的速度！日本家務達人毎田祥子提醒大家數個貼士，包括晾衣物時應該選擇哪個位置、衣物之間應該隔開多遠。

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