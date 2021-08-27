性愛冷知識︱可樂真的可以殺精！但陰道灌洗真的可以用來避孕嗎？

只要你敢問兩性研究專家Dr.She許藍方博士，我們沒有回不出來的問題～而這回，就有網友提出了這個在網路上流傳已久的可樂vs.蟲蟲的生存難題，到底喝可樂會不會殺精？是否會讓精子們直接陣亡，許藍方博士這就來為你解答啦！



可樂會殺精是真的？

網路上總是傳著「男生喝可樂或綠茶會殺精！」的資訊，但關於這個問題，許藍方博士說，如果只討論「可樂會殺精」的話，答案是：「正確！可樂是會殺精子的」，但是，有進行過這項實驗的國外研究，他們是將精子取出來，將可樂直接到進裝精子的容器中，而精子確實被可樂殺死了。

▼▼▼按圖即睇可樂是否真的可以殺精避孕？▼▼▼

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殺精原理解釋給你聽

可是，如果你是用「喝可樂」的概念以此類推，認為「喝進去=殺掉體內的精子」那可就大錯特錯了，許藍方博士解釋，「我們從嘴巴喝進去，經過消化道一路到小腸、大腸、肛門，而精子由睪丸製造、儲存在副睪，之後射出，兩者完全是不同的路徑，所以，這完全不影響。」

靠「可樂」沖下體避孕超沒必要

至於「可樂沖下體能有殺精效果」這件事情，許藍方博士更是嚇得直搖頭！不行！母湯！「不管你是用可樂、綠茶、紅茶還是水，就是不能陰道灌洗！」而不小心內射後，嘗試要用可樂殺掉精子的你，也只會殺掉在外面那些被淘汰的精子，而那些進入體內的，也早就透過子宮頸進入子宮了。

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小編也整理出了3個在網路上常見的「超瞎避孕法」，像是用濃醋、醬油沖洗陰道，可以「鹹/酸死」精子、愛愛結束後，女生要一直跳，把精子們「震」出來，或是事後要抬腳20分鐘，來防止精蟲著床，以上這些方法，通通沒有避孕的功效！與其在那裡想東想西，用盡偏方，拜託各位，乖乖戴套就是最好的避孕方法，好嗎？

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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