性愛冷知識｜好想試無套避孕？三種方法都不安全！安全期風險仍高

避孕是人人都必備的常識，但男生常常忍不住，就橫衝直撞，在不知不覺中就當了爸媽，也常見未婚生子的情形，甚至造成許多社會問題。Hello醫師今天要破解三個常見迷思，包括陰道沖洗、體外射精以及計算排卵期等，並告訴您這些方法不保險的原因。 文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

破解3個無套避孕常見迷思（點圖放大😃▼▼▼）

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迷思一：陰道沖洗能把精子沖掉？

完事後沖洗陰道，用溫水或肥皂把精液沖洗乾淨，是不是就不會懷孕？乍聽之下似乎合邏輯，但這是大錯特錯。根據美國計劃生育委員會(Planned Parenthood Federation of America)指出，在危險性行為後，不論用清水、陰道沖洗液或任何液體，都沒辦法減少懷孕的機率，除此之外，沖洗的行為甚至會將精液推得更深，使得精子更容易和卵子相遇。

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迷思二：體外射精就不會懷孕嗎？

體外射精指的是，男生在射精前先停止性交，離開陰道之後，射精在其他部位。這種避孕方式已經流傳了數千年，但其實這個方式存在著許多問題。首先，根據統計，使用體外射精避孕的伴侶，在一年內懷孕的機率高達18~28%，最主要的原因，就是離開陰道的時機，要執行地完美實在有難度。

另外，射精前的分泌物，包括前列腺液等，含有少量的精子，這些分泌物在受到性刺激時就會分泌，因此即便未射精，只要沒有保護措施，精子還是有可能悄悄溜進去的。

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迷思三：安全期很安全？

排卵期(危險期)懷孕的機率確實較高，但不代表非排卵期(安全期)就不會懷孕，因為精子在生殖道內最長可存活7天，所以就算性行為還沒排卵，還是有相當風險，另外，許多女性的生理期並不規律，因此計算排卵期未必準確，算是相當不保險的做法。

即便搭配體外射精，也避開了排卵期，仍有一定機率會懷孕。因此，提醒不想當爸媽的大家，做好保護措施，使用保險套或口服避孕藥等，才是最有效、安全的避孕方式，並且可避免感染性病，當然，除非您已經做好心裡準備了，否則體外射精可別輕易嘗試。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：無套避孕的3種迷思！不想當爸別嘗試】