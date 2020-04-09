性愛冷知識｜高潮過後心情低落竟是病？ 解構性交後憂鬱3大成因

你是否曾在享受高潮後，突然感到莫名憂鬱呢？其實你並不孤單，因為不少人都有這種經驗，在醫學上稱為性交後憂鬱（Post-Coital Dysphoria，簡稱PCD），會讓人在性行為後出現緊張不安、沮喪、焦慮或悲傷等情緒，即使過程滿意，也依然會發生。

坊間普遍認為只有女性才會有PCD，實際上性交後出現這種情緒不分男女。（Unsplash@pabloheimplatz）

什麼是性交後不安症？

性交後憂鬱，又稱性交後不安症，是在性行為後出現焦慮、悲傷等情緒的狀況，並會持續5分鐘至2小時不等。根據性愛醫學期刊（Journal of Sexual Medicine）發表的研究指出，在接受線上問卷調查的澳洲女大學生中，過半數的人都曾經歷過PCD的症狀，且約5％的女性表示，她們在過去1個月內經常出現這種感受。而關於男性的PCD調查則指出，約有40％的男性表示曾有PCD的經驗，且其中有4％的人經常發生。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：性愛後想哭很正常～可能是性交後憂鬱】