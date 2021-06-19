撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-06-19 22:00

性愛是夫妻及伴侶生活中，相當重要的一環，知名保險套公司的全球性生活滿意度調查顯示，竟有半數的人不滿意他們的性生活。不過想讓女生滿意，並不需要高超的性愛技巧或過人的體能，因為最實用的技巧，其實是簡單的細節和貼心的舉動。現在就請男性朋友準備好筆記本，以下將由專家傳授實用的性愛小技巧，從女性角度出發，公開男生在床上常犯的九個NG行為，不僅直接點出問題點，更教你如何運用各種貼心舉動，讓女生滿意到嘴角上揚！ 文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

專家教你避開愛愛9大NG行為，前戲、後戲缺一不可！留意對方反應才是讓女生高潮的不二法門！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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愛愛地雷 1：忽略前戲橫衝直撞

不少女性抱怨另一半在性愛時太粗魯，或是忽略前戲、急著進入正題，其實這樣很容易弄痛女生。性學專家梅根史達布斯博士（Dr. Megan Stubbs）提到，就像運動需要暖身一樣，女生的心理跟身體，都需要時間來進入狀態，因此，前戲是相當重要的，建議可以先親吻或幫伴侶按摩，讓身心放鬆、進入狀況後，再開始辦事。

愛愛地雷 2：愛撫擺錯部位做白工

男生常誤以為女生的陰道，和自己的陰莖喜歡的感受相同，因此就不斷地去刺激陰道，事實上，陰蒂才是對碰觸更敏感的重點部位，記得要摸對地方才不會做白工！

愛愛地雷 3：沒用潤滑液或用得太少

雖然女性的陰道會分泌潤滑的液體，但大多仍需要額外的潤滑液協助。而潤滑液不必嫌多，因為愈潤滑愈能增進彼此的感受。另外提醒男生們，請購買水性的潤滑液，才不會腐蝕保險套。

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愛愛地雷 4：黑白問破壞氣氛

「我有沒有哪邊做得不好？這是不是妳最開心的一次？」在做愛過程中，正經八百地問一些關於性愛的問題，常常很煞風景。專家解釋，這些問題不是不好，而是時機不對，建議可以在其他時間，像是隔天早上吃早餐時再討論。

愛愛地雷 5：全程安靜不出聲

男生較少在愛愛時發出聲音，但是醫師提醒，發出一些喘息、甚至呻吟聲，不僅會讓自己更投入，更能讓對方知道自己的感受。因此，當您覺得對方的某些碰觸或舉動讓您很滿意時，不妨簡單說句「很舒服！」或是發出些聲音，藉此引導伴侶，讓雙方都更開心。

愛愛地雷 6：讓女生對高潮有壓力

有些男生喜歡不斷地追問對方：「高潮了嗎？」這樣反而會給女生壓力，專家表示：「沒有人喜歡在壓力下達到高潮。」達到高潮的要素有很多，壓力絕對不是其中之一，提醒男性朋友，每個女生達到高潮的時間、要素都不盡相同，應該要更有耐心，別讓女生對高潮有壓力，反而應該讓她的心思，專注在享受整個性愛的過程。

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愛愛地雷 7：沒有注意女生的反應

當然，直接告訴伴侶該怎麼做，是最理想的情況，不過，有些女生可能會不好意思，而較常以暗示的方式讓對方知道，但男生較不擅長注意這些徵兆。這樣不僅無法發現對方的喜好，甚至弄痛了伴侶都不知道。建議男生應該多留意伴侶的反應，並記住她喜歡或討厭哪些動作，如果不確定，可以簡單開口問對方：「這樣還喜歡嗎？」或是「會不舒服嗎？」

愛愛地雷 8：故技重施只用同一招

很多男生會誤以為，女生的身體都一樣，因此都用同樣的招數在不同的女生身上，雖然運用舊技巧在新伴侶身上固然沒什麼問題，不過若期待對方跟以往的伴侶有一樣的反應，是不切實際的。建議運用前述提到的方法，觀察並溝通，才是最好的方式，不斷學習並適當調整。

愛愛地雷 9：完事倒頭就睡不清理

不少男生在激情過後，只想倒頭就睡，也不將保險套拿去丟、或是激戰後卻不沖洗，這些都是很NG的行為，專家更提到：「性愛需要雙方投入配合，事後清潔當然也是。」另外，缺乏後戲也是一大問題，完事後仍要擁抱、親吻對方，或是講幾句情話，簡單幾個動作，就能帶給伴侶很大的滿足。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：超實用性愛技巧！專家教你破解愛愛 9 大地雷】