相信每個女生的化妝櫃裡都總有一兩pack面膜儲備。不同面膜有不同功用，最常用的多數是保濕、鎮靜。韓國連鎖美妝店Olive Young不時都會更新不同產品的銷售榜，《開罐》就和大家看看有哪些人氣面膜產品推介！



大家去韓國旅行的時候，通常都會大量入手美妝產品，其中一樣重點掃貨目標，一定非面膜莫屬。雖然因為疫情關係，暫時就不能親身飛到韓國血拼，不過其實現時香港不少地方都有韓國的面膜出售。記者就和大家看看Olive Young最新的面膜銷量排行榜TOP 20。

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不過上述的排名中，有不少香港都未有正式發售。記者整理了上述排行榜中可以輕易在香港買到7種產品，以及綜合網民對它們的評價，下次想買面膜的時候，大家都可以參考一下！

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同場加映：韓國Olive Young人氣防曬霜排行榜TOP 7

趁著夏天，《Opener》和大家一齊看看Olive Young的人氣防曬霜排行榜TOP 7，不少人氣品牌，例如DR.JART+、DR.G都有上榜。

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同場加映：消委會7款$200內高評分防曬產品

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