ViuTV節目《納米無明火》，近日主持人谷德昭到訪位於深水埗，實際生活面積只有170呎的納米單位，戶主以400萬元購入，令網民大為驚訝，認為他是水魚，被發展商搵笨。



節目中，年僅30歲的業主Cyrus表示，去年以413萬購入單位，實用面積204呎，不過小小單位，竟然有2個陽台，主持人谷德昭量度後，扣除面積後，Cyrus的實際生活面積只有170呎。單位放下一張床之後，幾乎沒有位可供走動。

連坐四人打牌都十分困難。（節目截圖）

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節目一出引來大量網民討論，指他以400萬買下十分唔抵，不過亦有網民指。只要住得開心就可以，不是個個人有能力一開始就買豪宅。你又點睇？

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同場加映：月入3萬係人生分水嶺？網民激辯：一格階磚都買唔起VS好過好多人

月入3萬元足夠應付生活嗎？算是比上不足比下有餘嗎？有網民表示自己月入不足2萬元，認為3萬月薪是人生的分水嶺，引來大量網民激辯，有人認為3萬元都只是貧窮線下，亦有人覺得「慳慳地都夠使」，到底3萬算多定算少？

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同場加映：日本萌妹穿睡衣直播打機 因一事觀眾暴升也不知 事後反應超可愛

近日一位日本實況主HiNas3（Hina），因為太專心打機而一夜爆紅，默默無聞的只有200人收看的小台，一躍成為過萬觀眾的大台，更被觀眾稱為主播中的清流，到底當中發生了甚麼事？Twitch是一個網上直播平台，匯集世界各地不同的主播，有音樂台、打機台、聊天台等等。當中遊戲直播最受歡型，有技術型主播、有搞笑型主播，亦有露肉型主播，個個出奇招搶收視。Hina亦是其中一位，開播4年，收看人數只得200人，可是在6月的一個晚上，一切都改變了。

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