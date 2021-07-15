全裸監督2︱盤點6名現役AV女優驚喜現身　摔角手真人原來衝出國際

眾所期待的《全裸監督》第二季已於 6/24 號正式上架 Netflix 平台，除了讓觀眾再次看到日本 AV 界瘋狂人物 – 村西透，想將成人影片前進世界的決心，也於劇情上以不偏不倚的角度，呈現 AV 生態的利與弊，這不僅描繪出 90 年代的成人影業狀態，也一併對 村西透 的生涯、刻劃出最為寫實的一面。



雖說《全裸監督 2》在劇情上些許嚴肅、較為沉重的片尾也據悉在未來不再推出第三季，但這講述 AV 影業的戲劇，仍舊在當中埋藏許多亮點、讓觀眾爭相發掘並發現許多彩蛋！譬如就有多位現役的 AV 女優加入其中拍攝，著實讓不少老司機們又驚又喜。此番，小編就特意盤點了六位出現在《全裸監督2》中的現役女優，看看你們在欣賞《全裸監督2》時、是否有發現她們的身影。

▼▼▼點擊即睇6位《AV帝王2》現身的現役女優，最後一位有驚喜▼▼▼

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