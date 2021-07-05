全裸監督2︱22歲恒松祐里全裸挑戰　大尺度演AV女優乃木真梨子

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-07-05 22:00

改編自日本 AV 導演村西透傳奇故事的《全裸監督》（又譯：AV帝王）2019 年一上線立即引爆話題，辛辣的題材、寫實的拍攝，完全挑戰了日劇的新極限。時隔兩年《全裸監督2》終於上架，才上線沒多久就登上 Netflix 排行榜第二名，持續挑戰話題巔峰，尤其這次最受矚目的就是飾演了當年以氣質取勝的女優「乃木真梨子」的新生代演員-恒松祐里，平時大多展現了清純的模樣，這次難得突破框架，全裸上陣，挑戰了不一樣的戲路。 文：By Amber Chan, Maggie Chiang（GQ Taiwan）

童星出身的恒松祐里年僅 22 歲就在演藝生涯展現成熟一面，其實自 2005 年於電視劇《琉璃之島》出道之後，就因為有著清新的外貌，一直以來展現的大多是清純可愛的形象，包括像是最近推出的 NHK 晨間劇《歡迎回來百音》、電影《間諜之妻》等，這次首度挑戰大尺度戲碼，她更透露了當時的內心掙扎：「我當時也很害怕，未來會有家庭，怕家人們會因為這部作品而生活受影響。」不過最後恒松祐里還是秉持著「不想後悔」的心情，接下了《全裸監督2》乃木真梨子角色。

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真實世界裡的「乃木真梨子」

其實真實世界裡的「乃木真梨子」在當時 AV 界走的就是氣質取向，在 90 年代曾經紅極一時，不同於其他女優的嬌豔，一抹羞赧的笑容直接讓當時的村西透被深深吸引住。在乃木真梨子引退後，兩人甚至一同走向婚姻，目前育有一兒，在「全裸監督」村西透的人生中扮演了相當重要的地位。

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然而在現實生活中，恒松祐里也是一個偏內向、羞澀的女孩，當時母親為了能讓她變得外向些，從祐里 7 歲開始就帶著她參加超過 240 次試鏡，某種程度好像和乃木真梨子的角色設定有些不謀而合？（笑）

曾經讓村西透說出「不會將她交給任何人」的乃木真梨子，在踏入 AV 產業之前其實是佳麗寶化妝品專櫃人員，這次由恒松祐里所飾演的版本將當初乃木真梨子從一名素人初踏入 AV 世界的不確定、害羞、一直到解放，種種情緒轉換都一一展現。其實在出演《全裸監督2》之前，恒松祐里也曾經參與過不少作品，更曾在日劇作品《朝5晚9》中飾演了石原聰美的妹妹，也難怪當初選角消息一公布會讓粉絲如此震驚！

隨著《全裸監督2》人氣持續高漲，恒松祐里也成著這股氣勢，宣布將會在今年 7 月推出首本寫真集《月刊 恒松祐里 優》，拍攝地特別選在風景優美的千葉、長崎，裝扮上也正好是以和《全裸監督2》故事背景的 80、90 年代相符，一身復古打扮加上原本就深邃秀麗的五官，美豔又帶點可愛，編輯這就先來預約個幾本！！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：村西透：「不會將她交給任何人！」《全裸監督2》22 歲恒松祐里全裸挑戰 90 年代氣質系 AV 女優「乃木真梨子」！】