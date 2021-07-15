單身人士想「脫單」，除了朋友介紹之外，還可以透過交友App、婚姻介紹所等不途徑結識異性，尋找與自己氣味相投的另一半。日本最近出現一個超嶄新的聯誼方法，有7位高中生在中學校園策劃了一場「相親派對」，公開招募成年人們到校園重新體驗青春時光，順道尋找結婚對象。雖然包下學校舉辦聯誼Party聽上去有點荒唐，但這個活動背後其實有一個非常重大的意義，就連當地市長讚好表示「我要出席」！



最近，日本熊本縣菊池市高中的商業科3年級學生，因為策劃一場專門給單身成年人參加的「校園相親派對」而大受注目。根據日本媒體「RKK熊本放送」和「スッキリ」報道，這幾名學生打算包下整間學校，分別在課室、家政室、運動場和校園天台舉辦相親Party，只要是居住在菊池市的20歲－40歲女性和25歲至45歲男性就能報名參加。

活動內容非常豐富，包括寫情信放入鞋櫃、一起上家政堂、天台浪漫表白等，在充滿校園回憶的地方進行相親活動，喚醒參加者的青春少女心，大大提升配對的機會率。不過，通常學校是不會允許學生在校園內進行這類活動，為什麼這次就連市長也帶頭支持，甚至參加這個活動？原來背後有一個重要任務！

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同場加映：日少女自創步行豐胸機、爆粗吸塵機 廢到笑發明竟獲政府激讚認證

現代人之所以能夠擁有如此方便快捷的生活，全靠由古至今多位發明家們的多次失敗和不斷嘗試。不過，並非每位發明家都有驚為天人的作品，日本就有一位專門創作「無用」產品的女發明家，其中包括效果顯著卻不持久的「步行豐胸機」、人頭早安吻鬧鐘、脾氣暴躁吸塵機械人等，全部發明對生活毫無幫助。不過創意的頭腦卻吸引政府目光，更承認了她是一位可以改變未來的發明家！

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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